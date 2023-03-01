Yasalaşan EYT için milyonlara kritik uyarı! "Müracaat için bekleyin" EYT kimleri kapsayacak?

EYT'DE ŞARTLAR NELER?

8 Eylül 1999'dan önce işe başlamış olan herkesi kapsayacak. Kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresinde yaş sınırı 18 yaş kabul edilecek. En erken kadın 38 yaşında, erkek 43 yaşında emekli olabilecek. 18 yaş öncesi sigortası varsa bu da kabul ediliyor ama 18 yaş üzerinde bu yıl sürelerinin geçmesi gerekiyor.