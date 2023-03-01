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Yasalaşan EYT için milyonlara kritik uyarı! "Müracaat için bekleyin" EYT kimleri kapsayacak?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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Yasalaşan EYT için milyonlara kritik uyarı! Müracaat için bekleyin EYT kimleri kapsayacak?

TBMM Genel Kurulunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 395 milletvekilin tamamının oyuyla kabul edildi ve yasalaştı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin A Haber ekranlarında EYT'ye ilişkin ilk detayları paylaşırken vatandaşlara uyarılarda bulundu. EYT kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Aylık bağlanması talebinde bulunanlar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek

Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kalkacak.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin EYT'ye ilişkin ilk detayları paylaşırken uyarılarda bulundu.

EYT'DE ŞARTLAR NELER?

8 Eylül 1999'dan önce işe başlamış olan herkesi kapsayacak. Kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresinde yaş sınırı 18 yaş kabul edilecek. En erken kadın 38 yaşında, erkek 43 yaşında emekli olabilecek. 18 yaş öncesi sigortası varsa bu da kabul ediliyor ama 18 yaş üzerinde bu yıl sürelerinin geçmesi gerekiyor.

PRİM VE YAŞ ŞARTI

İşe başlama tarihine göre 5000 gün ile 5975 gün arasında değişecek. Bağkur ve emekli sandığında kadınlarda 20 yaş ve 7200 gün prim ödeme şartı var. Erkeklerde ise bu 25 yaş ve 9000 gün prim ödeme şartıyla birlikte emekli olacaklar.

İLK ETAPTA 2 MİLYON 250 BİN KİŞİ

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Bunların hepsi 8 Eylül 1999 öncesi için geçerli olacak.

MİLYONLARA KRİTİK UYARI

Emeklilik müracaatında bulunmak için kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasını beklemek gerekiyor. Eğer bunu beklemeden emeklilik başvurusu yaparlarsa red cevabı alabilirler. O yüzden Resmi Gazete kararını beklemek gerekiyor.

EYT için milyonlara kritik uyarı! EYT İÇİN MİLYONLARA KRİTİK UYARI!

EYT yasalaştı

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