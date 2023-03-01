Moody's Türkiye'nin 2023 ve 2024 büyüme tahminlerini yükseltti
Türkiye'nin dış ve iç saldırılara rağmen ekonomideki atılımları karşılığını almaya devam ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2024'e ilişkin büyüme tahminini açıkladı. Türkiye'nin büyüme oranı yüzde 3'ten yüzde 4'e yükseltildi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde 2,3'e, 2024'e ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 3'ten yüzde 4'e yükseltti.
Moody's, "Küresel Makro Görünüm" Şubat 2023 raporunu yayımladı.
Raporda, çoğu büyük ekonomide sıkı para politikasının ekonomik aktivite ve istihdam üzerindeki etkisi ile küresel büyümenin 2023'te yavaşlamaya devam etmesinin beklendiği bildirildi.
G20 küresel ekonomik büyümesinin 2022'de yüzde 2,7'den bu yıl yüzde 2'ye düşeceği ve 2024'te ise yüzde 2,4'e yükseleceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Raporda, gelişmiş ekonomilerdeki enflasyonun 2023 ve 2024'ün büyük bölümünde merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde kalmasının öngörüldüğü, gelişmekte olan ülkelerde ise enflasyon görünümünün farklılık gösterdiği ifade edildi.
Merkez bankalarının faiz oranlarının piyasaların beklediğinden daha uzun süre kısıtlayıcı tutacağına işaret edilen raporda, para politikasındaki sıkılaştırmanın sonunun yaklaştığına dair net algılara rağmen, ne kadar ve ne süre daha kısıtlayıcı faiz oranlarının devam edeceğinin bilinmediği vurgulandı.
Raporda, ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada, Çin, Hindistan, Meksika, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan için 2023 büyüme tahminlerinin yükseltildiği, Arjantin, Güney Afrika ve Güney Kore için büyüme beklentilerini düştüğü belirtildi.
Gelecek yıl için ise Çin, Türkiye ve Suudi Arabistan ekonomileri için büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edilirken, Fransa, İtalya ve Güney Afrika için tahminlerin düşürüldüğü kaydedildi.
Raporda, Kahramanmaraş merkezli depremin tahrip ettiği bölgelerdeki yeniden yapılanma faaliyetlerinin etkileri hesaba katılarak Türkiye için 2023 ve 2024 GSYH büyüme projeksiyonlarının yüzde 2 ve yüzde 3'ten sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 4'e revize edildiği bildirildi.
ABD için bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 0,4'ten yüzde 0,9'a, Çin için de yüzde 4'ten yüzde 5'e yükseltildi.
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