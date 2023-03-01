Moody’s Türkiye’nin 2023 ve 2024 büyüme tahminlerini yükseltti

Raporda, Kahramanmaraş merkezli depremin tahrip ettiği bölgelerdeki yeniden yapılanma faaliyetlerinin etkileri hesaba katılarak Türkiye için 2023 ve 2024 GSYH büyüme projeksiyonlarının yüzde 2 ve yüzde 3'ten sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 4'e revize edildiği bildirildi.

ABD için bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 0,4'ten yüzde 0,9'a, Çin için de yüzde 4'ten yüzde 5'e yükseltildi.