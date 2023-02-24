EYT ne zaman yasalaşacak? EYT yasasında değişiklik olur mu, şartları neler?
"EYT ne zaman yasalaşacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Deprem felaketi nedeniyle son adım olan Genel Kurul'a gidemeyen düzenlemenin Meclis'in açılmasıyla birlikte gündemde olması bekleniyor. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT yasasında değişiklik olur mu, şartları neler?
"EYT ne zaman yasalaşacak? EYT yasasında değişiklik olur mu, şartları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi sonrası Meclis sürecini tamamlayamayan kanun teklifi için geri sayım başladı. TBMM çalışmalarına yeniden ne zaman başlanacağı belli oldu. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT yasasında değişiklik olur mu, şartları neler?
MECLİS AÇILIYOR!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasası çıkış tarihi bekleniyor. Deprem felaketi sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TBMM açılış tarihini 21 Şubat olarak duyurmuştu.
Ancak deprem felaketindeki yoğun çalışmalar nedeniyle siyasi partiler yeni bir tarihte ortak mutabakata vardı. Elitaş yaptığı açıklamada yeni tarihi şöyle duyurdu:
"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem"
28 ŞUBAT'TA ELE ALINMASI PLANLANIYOR!
Milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle ara verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına 28 Şubat 2023 Salı günü devam edilecek.
Meclis Genel Kurulu'nda ilk olarak milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifinin ele alınması planlanıyor.
MART AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR
EYT düzenlemesi Ocak ayı sonunda AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulmuştu. Şubat ayı içinde çıkarılması planlanan yasa doğrultusunda ilk maaşların mart ayında ödenmesi öngörülüyordu. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmaları ertelendi.
İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düzenlemenin Meclis'ten mutabakatla çıkarılması için muhalefet partileriyle görüşülecek.
Yasanın Mart ayı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor. İlk maaşların Marta yetişmemesi durumunda Nisan ayında ödenebileceği ifade ediliyor.
EYT BORÇLANMASINDA DEPREM BÖLGESİNE EK SÜRE!
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden yararlanmak isteyen birçok vatandaş asgari ücret zammından etkilenmemek için Aralık ayında borçlanma başvurularını gerçekleştirmişti. SGK da Ocak ayı itibarıyla tebligatları yollamaya başlamıştı. Başvurunun yanmaması ve zamsız ödeme almamak için borçlanmayı tebliğden itibaren 1 ay, ihyayı da 3 ay içinde ödemek gerekiyordu.
Kahramanmaraş depremi ardından afet bölgesinde yaşayanlar için ek süre getirildi. Buna göre EYT ödemelerinde son tarihi olarak 31 Ağustos dikkate alınacak.
PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİNİ TAMAMLAYAN HERKES EMEKLİ OLACAK
Teklifin basit, sade, uygulanabilir, en geniş kapsamlı ve eşitlikçi olduğunu belirten Akbaşoğlu, şunları kaydetti:
"Prim gün sayısı, çalışma süresi ve yaş şartından iki şartı yerine getirenler yani prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran istinasız herkes emekli olmaya hak kazanacak. Yaptığımız düzenlemenin özü bu. Başka bir şart ilave etmek asla söz konusu değil. Bunu kim söylüyorsa bu düzenlemeye, düzenleme sahiplerine iftira atıyor demektir. Herkes müfteri olmaktan uzak olmalı. 'Siz bu teklifle yeni mağduriyetler oluşturuyorsunuz' demek iftiradır, kamuoyunu yanıltmaya dönük bir dezenformasyondur.
Teklifle, 1999'dan önce geçerli olan şartlardan birini, yaş şartını kaldırıyoruz; diğer iki şartı taşıyanların hepsini emekli ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna deklare edilen neyse bunu kanun teklifine dönüştürerek konuyu basit, yalın şekilde düzenledik. Yaş şartını kaldırdık, yaklaşık 5 milyon insanın emekli olabilmesini düzenledik. Bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin mevcut mevzuata göre yürürlükte olan prim gün sayısı ve çalışma süresi dikkate alınarak emekli olabilme hakkını getiriyoruz. Bu, 10 milyon vatandaşımıza dokunmak demek. Böyle büyük müjdeli bir haber kimi çevrelerde paniğe ve meseleleri çarpıtmaya neden oldu."
EYT EMEKLİLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasasından yararlanıp emekli olmak isteyen adaylar EYT başvuru tarihleri için gözlerini Meclis'e çevirdi.
Başvurular, EYT yasasının TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alınmaya başlayacak. Koşulları yerine getiren kişiler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.
EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.
EYT ŞARTLARI NASIL ŞEKİLLENDİ?
EYT düzenlemesinde yaş şartının kaldırılması Başkan Erdoğan tarafından duyurulmuştu:
''Ülkemizde bildiğsiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık.''
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