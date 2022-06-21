Bitcoin’deki yükseliş devam edecek mi? Ünlü analistten flaş yorum! İşte tüm gerçekler

Bitcoin'de yaşanan düşüşle birlikte geçtiğimiz hafta yatırımcıların haftalık kaybı 7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam Bitcoin yatırımcılarının gördüğü en büyük kayıp olarak tarihe geçti. Uzun vadeli yatırımcıların piyasada satış yapması dikkat çekti. Kripto para analiz sitesi Glassnode fiyatın 23 bin dolar ile 18 bin dolar olduğu dönemde toplam 555 bin Bitcoin'in el değiştirdiğini bildirdi.

Hafta sonu sert fiyat hareketlerine sahne olduktan sonra pazartesi günü yükselişe geçen Bitcoin, 21 bin dolar seviyesini gördü. Bitcoin bugün 21 bin 80 dolardan işlem görüyor.