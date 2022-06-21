Bitcoin'deki yükseliş devam edecek mi? Ünlü analistten flaş yorum! İşte tüm gerçekler
Kripto paraların öncüsü Bitcoin'deki düşüş piyasayı da derinden etkiledi. Bitcoin'in 17 bin dolara kadar düşmesinin ardından piyasada yeni bir toparlanma başladı ve 20 dolar bandına çıkış gerçekleşti. Kripto para dünyasının ünlü analistlerinden Schiff, Bitcoin'in yükselişini yorumladı. Peki söz konusu fiyat artışı gerçek mi yoksa bir aldatmaca mı?
Bitcoin hafta sonu 17 bin dolardan tekrardan 20 bin dolara yükseldi. Bitcoin ve kripto paralara yönelik karşıtlığı ile bilinen ünlü analist Peter Schiff, Bitcoin'in tekrardan yükselmesini değerlendirdi. Schiff, Bitcoin'deki bu hareketlerin bir ayı tuzağı olduğunu belirtti.
Hafta sonu düşüş kaydederek 17 bin dolar seviyelerine gerileyen ardından tekrardan 20 bin dolara çıkan Bitcoin'de görülen sert fiyat hareketleri yatırımcıların kafasını karıştırmıştı.
Ünlü analistten Bitcoin fiyatıyla ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi. İşte detaylar... Kripto para piyasası son haftalarda çalkantılı bir süreç yaşıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırmasıyla birlikte riskli varlık olarak görülen kripto paralar ve hisse piyasalarında aşağı yönlü seyir hız kazanmıştı.
Terra ekosisteminin sabit kripto parası UST ve LUNA'nın çöküşü kripto para piyasasının sert gerilemesine yol açmıştı. Geçtiğimiz hafta kripto para fonlama şirketi Celsius Network'ün para çekme işlemlerini durdurmasıyla dijital varlıklarda satış baskısı hız kazanmıştı.
Bitcoin geçtiğimiz hafta 26 bin dolar seviyelerinden hızla düşüşe geçerek cumartesi günü 17 bin 622 dolara kadar geriledi. 18 ayın en düşük seviyesine inen Bitcoin tekrardan toparlanma kaydederek 20 bin dolar olan kritik eşiğin üzerine çıktı. Bitcoin geçtiğimiz hafta yüzde 22'den fazla değer kaybetti.
Bitcoin'de yaşanan düşüşle birlikte geçtiğimiz hafta yatırımcıların haftalık kaybı 7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam Bitcoin yatırımcılarının gördüğü en büyük kayıp olarak tarihe geçti. Uzun vadeli yatırımcıların piyasada satış yapması dikkat çekti. Kripto para analiz sitesi Glassnode fiyatın 23 bin dolar ile 18 bin dolar olduğu dönemde toplam 555 bin Bitcoin'in el değiştirdiğini bildirdi.
Hafta sonu sert fiyat hareketlerine sahne olduktan sonra pazartesi günü yükselişe geçen Bitcoin, 21 bin dolar seviyesini gördü. Bitcoin bugün 21 bin 80 dolardan işlem görüyor.
"BOĞA PİYASASININ YAKLAŞTIĞINI DÜŞÜNMEYE YÖNLENDİRECEK"
Piyasada Bitcoin ve kripto paralara yönelik karşıtlığı ile bilinen ünlü analist Peter Schiff hafta sonu Bitcoin'in 17 bin dolardan tekrardan 20 bin dolara yükselmesini değerlendirdi.
Bitcoin'de yükselişin devam etmeyeceğini bildiren Schiff, bu hareketlerin sadece yatırımcıları bir boğa piyasasının yaklaştığını düşünmeye yönlendirecek bir ayı tuzağından oluştuğunu belirtti. Schiff, Bitcoin'in tekrardan 20 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasının yatırımcıları heyecanlandırmaması gerektiğini belirtirken, 20 bin doların Bitcoin için yeni 30 bin dolar olduğunu vurguladı.
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