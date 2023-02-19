TBMM arası uzadı! EYT görüşmeleri son dakika ertelendi mi, ne zaman yapılacak? EYT Meclis'e ne zaman gelecek, bugün mü?
"EYT görüşmeleri ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen EYT düzenlemesinin Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem faciası sonrasında görüşmeler ertelenmişti. TBMM'nin açılış tarihi için yeni açıklama geldi. Peki, EYT görüşmeleri ertelendi mi, ne zaman yapılacak? EYT Meclis'e ne zaman gelecek, bugün mü?
"EYT görüşmeleri son dakika ertelendi mi, ne zaman yapılacak? EYT Meclis'e ne zaman gelecek, bugün mü?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem faciası sonrasında görüşmeler ertelenmişti. TBMM'nin açılış tarihi için yeni açıklama geldi. Hal böyle olunca görüşmelerin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, EYT görüşmeleri ertelendi mi, ne zaman yapılacak? EYT Meclis'e ne zaman gelecek, bugün mü?
Milyonlarca EYT'li 'Meclis ne zaman açılacak' sorusunun cevabını merak ediyordu. Açıklama AK Parti'den geldi.
AK PARTİ'DEN YENİ AÇIKLAMA
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.
"TÜM SİYASİ PARTİLERİN ORTAK MUTABAKATI"
AK Parti'li Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem" dedi.
EYT YASASI NE OLDU?
EYT düzenlemesinin 7 Şubat tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyordu.
Türkiye 6 Şubat tarihine depreme uyandı. 10 ilde 13 milyonu aşkın kişiyi etkileyen 2 büyük deprem sonrası devlet ve millet seferber olarak yaraları sarmak için büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Bu nedenle Meclis çalışmalarına 21 Şubat tarihine kadar ara verildi.
AK Parti'den yapılan yeni açıklamaya göre Meclis çalışmaları 28 Şubat'ta başlayacak. Bu tarihte yetişmesi halinde EYT kanun teklifi Meclis'te oylanacak ve yasalaşacak.
EYT yasasının 28 Şubat'ta kabul edilmesi halinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Mart tarihinden Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
"EYT DÜZENLEMESİ ERTELENECEK, İPTAL OLACAK" GİBİ YALANLARA İTİBAR EDİLMESİN
EYT'de teknik taslağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tamamlarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'da bütçe çalışmalarını tamamladı. EYT yasası için 5 adımlı Meclis aşamasına geçildi. İmzaların toplanmasının ardından EYT kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Artık sadece iki adım kaldı:
1. EYT kanun taslağı Meclis'te oylanacak ve yasalaşacak
2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak
"EYT düzenlemesi ertelendi, iptal oldu" gibi yalan haber ve provakatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerekiyor. EYT düzenlemesi için şu aşamada en yekili kurum Meclis Genel Kurulu olarak dikkat çekiyor.
EYT ŞARTLARI DEĞİŞİR Mİ?
EYT düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş şartı ortadan kaldırıldı. Kanun teklifinde herhangi bir yeni şart bulunmuyor. Prim şartının SSK'da 1999 düzenlemesi öncesi düzeyine yani 5.000 güne düşürülmesi ve kısmi emeklilikte yaşın kadınlarda 50 ve erkeklerde 55 olarak uygulanması gibi talepler bulunuyor.
Bu taleplerin yerine gelmesi için Meclis Genel Kurul'un milletvekilleri tarafından önerge haline getirilip sunulması ve kanun teklifinde değişiklik yapılması gerekiyor. Bunun yanında EYT yasalaştıktan sonra da bu talepler ile ilgili yeni düzenlemeler söz konusu olabilir.
EYT RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
EYT yasasının 28 Şubat tarihinde Meclis'te oylanarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesi sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı detaylı genelge ile merak edilen tüm sorular yanıt bulacak.
EYT'DE YAŞ ŞARTI YOK: PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK SÜRESİ TAMAM OLANLAR EMEKLİ OLACAK
EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 4,75 milyon vatandaşa yaş şartı olmadan emeklilik yolu açılacak. Bunların 2,25 milyonu ilk anda emekli olabilecek. Geriye kalan yaklaşık 2,5 milyon vatandaş ise prim günü ve sigortalılık sürelerini doldurduğu anda emeklilik hakkı elde edecek.
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