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Türkiye Tek Yürek kampanyası toplanan bağış miktarı açıklandı mı, kaç TL? Türkiye Tek Yürek kampanyası ne kadar bağış toplandı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2023 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
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Türkiye Tek Yürek kampanyası toplanan bağış miktarı açıklandı mı, kaç TL? Türkiye Tek Yürek kampanyası ne kadar bağış toplandı?

"Türkiye Tek Yürek kampanyası ne kadar bağış toplandı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahamanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında yaralar sarılmaya devam ediyor. ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı bağışlar AFAD ve Kızılay'a gidecek. Vatandaşlar düzenlenen kampanyada ne kadar bağış toplandığını merak ediyor. Peki, Türkiye Tek Yürek kampanyası ne kadar bağış toplandı? Türkiye Tek Yürek kampanyası toplanan bağış miktarı açıklandı mı, kaç TL?

"Türkiye Tek Yürek kampanyası ne kadar bağış toplandı? Türkiye Tek Yürek kampanyası toplanan bağış miktarı açıklandı mı, kaç TL?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Tek Yürek kampanyası ile tüm televizyonlar aynı anda ortak yayına girecek.

Birçok ünlü isimin katılacağı yayında toplanan bağış miktarı AFAD ve Kızılay'a gidecek. Şu ana kadar Türkiye Tek Yürek kampanyası toplanan bağış miktarı olarak 115 milyar 146 milyon 582 bin TL nakit yardım açıklandı. SMS yardımı olarak ise 9 milyon 10 bin TL olarak aktarıldı.

DEPREM ORTAK YAYIN BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

Tüm televizyon kanallarını bir araya getiren 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında ünlü isimler AFAD ve Kızılay'a yardım toplayacak. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve yardımseverler depremzedelere destek olacak. Bağışlar SMS ve IBAN numarası üzerinden yapılacaktır.

TÜRKİYE TEK YÜREK SMS İLE BAĞIŞ

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir).

Türkiye tek yürek ortak yayını "TÜRKİYE TEK YÜREK" ORTAK YAYINI

Türkiye Tek Yürek kampanyası bağış nasıl yapılır? TÜRKİYE TEK YÜREK KAMPANYASI BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

TÜRKİYE TEK YÜREK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TVYD açıklaması: "15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'da Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık."

TÜRKİYE TEK YÜREK HANGİ KANALLARDA ORTAK YAYINLANACAK?

Çağrımıza yanıt veren ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek bağış kampanyası programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacaktır.

Yayınlamak isteyen tüm yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla da frekans paylaşılacaktır.

Gecede yapılan bağışlar Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacaktır.

TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIM GECESİNDE KİMLER VAR?

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Türkiye tek yürek ortak yayını "TÜRKİYE TEK YÜREK" ORTAK YAYINI

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