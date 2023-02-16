Türkiye Tek Yürek kampanyası toplanan bağış miktarı açıklandı mı, kaç TL? Türkiye Tek Yürek kampanyası ne kadar bağış toplandı?

"Türkiye Tek Yürek kampanyası ne kadar bağış toplandı? Türkiye Tek Yürek kampanyası toplanan bağış miktarı açıklandı mı, kaç TL?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye Tek Yürek kampanyası ile tüm televizyonlar aynı anda ortak yayına girecek.

Birçok ünlü isimin katılacağı yayında toplanan bağış miktarı AFAD ve Kızılay'a gidecek. Şu ana kadar Türkiye Tek Yürek kampanyası toplanan bağış miktarı olarak 115 milyar 146 milyon 582 bin TL nakit yardım açıklandı. SMS yardımı olarak ise 9 milyon 10 bin TL olarak aktarıldı.