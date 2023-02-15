Türkiye Tek Yürek kampanyası bağış nasıl yapılır? Türkiye Tek Yürek kampanyası deprem bağış SMS IBAN numaraları kaç, neler? ATV, SHOW TV, STAR TV...

"Türkiye Tek Yürek kampanyası bağış nereden, nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında "Türkiye Tek Yürek" kampanyası için ortak yayın yapılacak. Düzenlenecek kampanyaya ulusal, bölgesel ve yerel kanallar ile radyo istasyonları da katılım sağlayacak. ATV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, FOX TV, Star TV, TV8 ve TRT'in sevilen dizilerinde yer alan tanıdık yüzler programda toplanacak bağışlar AFAD ve Kızılay'a gidecek. Peki, Türkiye Tek Yürek kampanyası bağış nasıl yapılır? Türkiye Tek Yürek kampanyası deprem bağış SMS IBAN numaraları ve banka bilgileri neler, kaç?