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Haberler Galeri Türkiye Tek Yürek kampanyası bağış nasıl yapılır? Türkiye Tek Yürek kampanyası deprem bağış SMS IBAN numaraları kaç, neler? ATV, SHOW TV, STAR TV...

Türkiye Tek Yürek kampanyası bağış nasıl yapılır? Türkiye Tek Yürek kampanyası deprem bağış SMS IBAN numaraları kaç, neler? ATV, SHOW TV, STAR TV...

"Türkiye Tek Yürek kampanyası bağış nereden, nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında "Türkiye Tek Yürek" kampanyası için ortak yayın yapılacak. Düzenlenecek kampanyaya ulusal, bölgesel ve yerel kanallar ile radyo istasyonları da katılım sağlayacak. ATV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, FOX TV, Star TV, TV8 ve TRT'in sevilen dizilerinde yer alan tanıdık yüzler programda toplanacak bağışlar AFAD ve Kızılay'a gidecek. Peki, Türkiye Tek Yürek kampanyası bağış nasıl yapılır? Türkiye Tek Yürek kampanyası deprem bağış SMS IBAN numaraları ve banka bilgileri neler, kaç?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2023 13:12
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Türkiye Tek Yürek kampanyası bağış nasıl yapılır? Türkiye Tek Yürek kampanyası deprem bağış SMS IBAN numaraları kaç, neler? ATV, SHOW TV, STAR TV...

"Türkiye Tek Yürek kampanyası bağış nasıl yapılır? Türkiye Tek Yürek kampanyası deprem bağış SMS IBAN numaraları kaç, neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrasında yararlar sarılmaya devam ediyor. Kanal ve radyo istasyonlarının katılımıyla gerçekleştirilecek ortak yayın ile toplanacak bağışlar AFAD ve Kızılay'a gidecek. Peki, Türkiye Tek Yürek kampanyası bağış nasıl yapılır? Türkiye Tek Yürek kampanyası deprem bağış SMS IBAN numaraları kaç, neler? ATV, SHOW TV, STAR TV...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye Tek Yürek kampanyası bağış nasıl yapılır? Türkiye Tek Yürek kampanyası deprem bağış SMS IBAN numaraları kaç, neler? ATV, SHOW TV, STAR TV...

TÜRKİYE TEK YÜREK OLACAK!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından televizyon kanalları yardım için ortak yayında bir araya geliyor.

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Türkiye Tek Yürek kampanyası bağış nasıl yapılır? Türkiye Tek Yürek kampanyası deprem bağış SMS IBAN numaraları kaç, neler? ATV, SHOW TV, STAR TV...

Tüm televizyon kanallarını bir araya getiren 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında ünlü isimler AFAD ve Kızılay'a yardım toplayacak. 15 Şubat Çarşamba (yarın) akşam saat 20.00'de düzenlenecek yardım programı tüm televizyon kanallarından aynı anda ekrana gelecek.

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Türkiye Tek Yürek kampanyası bağış nasıl yapılır? Türkiye Tek Yürek kampanyası deprem bağış SMS IBAN numaraları kaç, neler? ATV, SHOW TV, STAR TV...

SANAT, İŞ VE SPOR DÜNYASINDAN İSİMLER YER ALACAK

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan depremzedeler için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara gelecek.

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Türkiye Tek Yürek kampanyası bağış nasıl yapılır? Türkiye Tek Yürek kampanyası deprem bağış SMS IBAN numaraları kaç, neler? ATV, SHOW TV, STAR TV...

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve yardımseverler depremzedelere destek olacak.