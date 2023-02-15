Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Deprem ve idari izinde ek ders ücreti ödenir mi? MEB son dakika açıkladı!

Malatya'da incelemelerini sürdüren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bölgede öğretmenlerle yaptığı değerlendirmelerde de gündeme gelen konuyu en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını ifade ettiğini belirterek "Bakanlığımız bünyesindeki usta öğretici ve ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenlerimiz, yaşadığımız büyük deprem nedeniyle şu anda derslere katılamıyor.