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Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Deprem ve idari izinde ek ders ücreti ödenir mi? MEB son dakika açıkladı!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2023
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Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Deprem ve idari izinde ek ders ücreti ödenir mi? MEB son dakika açıkladı!

"Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 'Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Deprem ve idari izinde ek ders ücreti ödenir mi? MEB son dakika açıkladı!

"Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Deprem ve idari izinde ek ders ücreti ödenir mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 'Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Deprem ve idari izinde ek ders ücreti ödenir mi? MEB son dakika açıkladı!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ek ders ücreti karşılığında çalışan usta öğretici ve ücret karşılığı derse giren öğretmenler, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitime ara verilen günlerde, üzerlerindeki görevleri yapmış sayılacak ve ek ders ücretinden yararlanabilecek.

Malatya'da incelemelerini sürdüren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bölgede öğretmenlerle yaptığı değerlendirmelerde de gündeme gelen konuyu en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını ifade ettiğini belirterek "Bakanlığımız bünyesindeki usta öğretici ve ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenlerimiz, yaşadığımız büyük deprem nedeniyle şu anda derslere katılamıyor.

Yasal düzenleme gereği bu durumda ücret alamayacaklardı. Eğitimci ve öğretmenlerimizin herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli düzenleme, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yapıldı.

Usta öğretici ve ek ders ücreti karşılığında çalışanlar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitim ve kurslara ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak ek ders ücretinden yararlandırılacak." dedi.

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