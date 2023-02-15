Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Deprem ve idari izinde ek ders ücreti ödenir mi? MEB son dakika açıkladı!
"Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 'Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Deprem ve idari izinde ek ders ücreti ödenir mi? MEB son dakika açıkladı!
"Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Deprem ve idari izinde ek ders ücreti ödenir mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 'Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Deprem ve idari izinde ek ders ücreti ödenir mi? MEB son dakika açıkladı!
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ek ders ücreti karşılığında çalışan usta öğretici ve ücret karşılığı derse giren öğretmenler, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitime ara verilen günlerde, üzerlerindeki görevleri yapmış sayılacak ve ek ders ücretinden yararlanabilecek.
Malatya'da incelemelerini sürdüren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bölgede öğretmenlerle yaptığı değerlendirmelerde de gündeme gelen konuyu en kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını ifade ettiğini belirterek "Bakanlığımız bünyesindeki usta öğretici ve ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenlerimiz, yaşadığımız büyük deprem nedeniyle şu anda derslere katılamıyor.
Yasal düzenleme gereği bu durumda ücret alamayacaklardı. Eğitimci ve öğretmenlerimizin herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli düzenleme, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yapıldı.
Usta öğretici ve ek ders ücreti karşılığında çalışanlar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitim ve kurslara ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak ek ders ücretinden yararlandırılacak." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi? Deprem ve idari izinde ek ders ücreti ödenir mi? MEB son dakika açıkladı!
- 12 ay maaş gibi hesaplara yatıyor! ASHB açıkladı, 18-69 yaş arasındakiler dikkat! 1.250-1.100-950-850 TL ödenecek! Başvurular ise...
- SGK son dakika açıkladı! EYT ertelendi mi, Meclis'e ne zaman gelecek? EYT başvuru süreleri uzatıldı mı? 21 Şubat detayı...
- Borsa ne zaman, bugün açılacak mı 2023? BIST ne zaman, saat kaçta açılacak?
- Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Depremde hangi ilde kaç kişi öldü? Son açıklamalar...
- AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman 2023? AÖF Bahar dönemi kayıtları başladı mı?
- Şampiyonlar Ligi maçları CANLI nasıl, nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? 14-22 Şubat Maç takvimi!
- 5000 6,000, 7.000 TL maaş alana ödül ayrıcalığı! Emekliye 9 BİN TL PROMOSYON! Şubat ayı GÜNCEL ÜCRETLER! EYT, BAĞ-KUR 4C'liye tek tıkla yatıyor!
- Depremzedelere YAKIT YARDIMI SON DAKİKA! Yakıt desteği nedir, nasıl alınır? Kendi aracıyla ayrılana yakıt yardımı verilecek mi?
- PSG Bayern Münih maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? MUHTEMEL 11'LER...
- e-YDS İngilizce sınavı ertelendi mi, ne zaman? e-YDS Yeni sınav tarihi belli oldu mu? ERTELEME DUYURUSU!
- MSÜ sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2023 MSÜ geç başvuru tarihleri değişti mi? ÖSYM SON DAKİKA!