Borsaya koruma kalkanı devrede! Destek paketleri hizmete girdi

EMİR İPTALİNE İZİN YOK ROBOTLARA FREN

Borsa İstanbul da dün piyasanın sağlıklı işlemesi için önemli kararları yürürlüğe koydu. Pay piyasasında açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyecek. Ayrıca küçük yatırımcının şikayet ettiği robotları da frenleyecek önemli bir karar alındı. Buna göre pay piyasası ile VİOP'ta emir işlem oranının 15:1'den 5:1'e düşürülmesine, eşik değer aşım ücretinin de 0.03 kuruştan 25 kuruşa çıkarılmasına karar verildi. Pay Piyasasında Emir İptali, Fiyat Kötüleştirme ve Miktar Azaltımı (İAK) ücret kalemlerinin yüzde 20 oranında artırılmasına ve VİOP'ta yüz binde 1 olarak uygulanan iradi emir iptal ücreti oranının yüzde 20 oranında artırılarak yüz binde 1.2 olarak belirlenmesine karar verildi.