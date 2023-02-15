Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Depremde hangi ilde kaç kişi öldü? Son açıklamalar...
"Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler büyük bir yıkıma neden oldu. 10 ilimizde de kuvvetli şekilde hissedilen depremde hayatını kaybeden ve yararlı kurtarılan vatandaşlarımızın sayıları duyuruluyor. Peki, Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Depremde hangi ilde kaç kişi öldü? Son açıklamalar...
"Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Depremde hangi ilde kaç kişi öldü?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, art arda meydana gelen yıkıcı depremlerin açtığı yaralar 10. günde de sarılmaya devam ediyor. Bölgede kurtarma çalışmaları sürerken, açıklamalarda ardı ardına geliyor. Peki, Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Depremde hangi ilde kaç kişi öldü? Son açıklamalar...
DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU 15 ŞUBAT?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 418'e yükseldiğini açıkladı. 80 bin 278 depremzedenin ise enkazdan yaralı olarak kurtarıldığını bildiren Erdoğan, 158 bin 165 depremzedenin diğer illere tahliyesinin gerçekleştiğini bildirdi. Büyük depremlerin ardından bölgedeki artçı sayısı ise, 3 bin 170 olarak kaydedildi.
07.30
ARAMA KURTARMA EKİBİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gittikleri Malatya'dan dönen ekibin bulunduğu midibüsün Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
04.12
YARALILAR İSTANBUL'A NAKLEDİLİYOR
Deprem bölgesinde göçük altından çıkarılan 30 yaralı, Adana'dan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 222'nci filoya ait C-130 tipi kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi. Yaralılar yanlarında bulunan refakatçilerle birlikte çevrede bulunan hastanelere nakledildi.
00.15
YAVRU VATAN'DAN DESTEK
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu arasında Türkiye'deki deprem bölgesinde 1000 prefabrik konutla yaşam alanı oluşturulması için imzalanan projeye destek için KKTC'nin devlet televizyonu Bayrak Radyo Televizyonu'nda (BRT) "Türkiye için tek yürek - acımız bir yasımız bir" sloganıyla özel yayın yapıldı.
14 ŞUBAT SALI
23.46
212. SAATTE KURTARILDI
Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.
22.55
BARÇA YARDIM ÇAĞRISINI YİNELEDİ
Barcelona Kulübü ve Barça Vakfının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Barcelona olarak tüm dünyaya çağrımızı yineliyoruz. Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için hemen bağış yapın." ifadeleri kullanıldı
20.46
BABA VE KIZ CANLI KURTARILDI
Hatay'da 209. saatte bir baba ve kızı enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.
20.20
BAŞKAN ERDOĞAN: 100 BİN LİRA NAKDİ YARDIM YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz."
20.15
BAŞKAN ERDOĞAN RAKAMLARI AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi."
20:00
CAN KAYBIMIZ 35 BİN 418
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 418'e yükseldiğini açıkladı.
19.30
RAMAZAN YÜCEL KURTARILDI
Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 45 yaşındaki Ramazan Yücel, depremin 207. saatinde kurtarıldı.
18.55
ENKAZ ALTINDAN EL SALLADI
Hatay'da bir kişi 207. saatte enkaz altından el salladı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.
16.56
205. SAATTE BİR MUCİZE DAHA
Kahramanmaraş'ta İsabey Apartmanı'nın enkazından 35 yaşındaki kadın, depremin 205. saatinde kurtarıldı.
15.44
204. SAATTE KURTARILDI
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 204. saatinde bir kadın, binanın enkazından sağ çıkarıldı.
14.42
159 BİN 962 AFETZEDE TAHLİYE EDİLDİ
AFAD: "Yaşanan depremde 31.974 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 195.962 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.
14.41
3.170 ARTÇI DEPREM
AFAD: "06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 3.170 artçı deprem meydana gelmiştir."
13.54
CAN KAYBI 31 BİN 974
AFAD, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısın 9 bin 974'e yükseldiğini duyurdu. Bölgede görev yapan personel sayısı 249 bin 89 olarak açıklanırken 195 bin 962 depremzedenin bölgeden tahliye edildiği ve büyük depremlerden bu yana bölgede 3 bin 170 artçı depremin meydana geldiği bildirildi.
13.00
UMUDUN ADI BU KEZ EMİNE
Depremin 202. saatinde, 26 yaşındaki Emine Akgül, Hatay Antakya'da bulunan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
09.54
199. SAATTE UMUDUN ADI MUHAMMED OLDU
Adıyaman'daki Fırat Sitesi'nin enkazında tespit edilen 18 yaşındaki Muhammed, uzun çabalar sonucunda enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.
09.26
198. SAATTE ÇİFTE MUCİZE
Kahramanmaraş'taki Pınar Apartmanı'nda enkazda kalan bir kişiyle iletişim sağlanlanmasının ardından 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 14 yaşındaki kardeşi enkazdan sağ çıkarıldı. Enkaz altında çocukların annesinin de bulunduğu öğrenilirken ekiplerin anneye ulaşmak için çalışmaları sürüyor.
06.36
195. SAATTE 2 KIZ KARDEŞ İÇİN MÜCADELE
Kahramanmaraş'ta 195. saatte enkazdaki 3 kız kardeş için koridor açılıyor.
01.05
"20 MARKET OLUŞTURULACAK"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yönelik ayni yardımlara rahat ulaşım için 250 market oluşturulacağını söyledi.
13 ŞUBAT PAZARTESİ
22.45
THF'DEN ACI DUYURU
Türkiye Hentbol Federasyonu, A Milli Takım kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'nın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
22.17
K.MARAŞ'TA DEPREM
Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
21.10
185. SAATTE GELEN MUCİZE
Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki Ayça, 185. saatte enkazdan sağ olarak çıkartıldı.
20.52
KULÜP BİNASI DEPREMZEDELERE AÇILACAK
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hasnun Galip kulüp binasının depremzedelere açılacağını açıkladı.
19.06
183. SAATTE KURTARILDI
Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.
18.04
İKİ KARDEŞ SAĞ KURTARILDI
Hatay'da 8 ve 15 yaşındaki iki kardeş 183. saatte enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.
18.00
TARİHLER AÇIKLANDI
THY EuroLegue, deprem felaketi nedeniyle ertelenen Anadolu Efes-Real Madrid maçının 14 Mart'ta, Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Exchange Milan maçının ise 21 Mart'ta oynanacağını açıkladı
16.31
"METEOROLOJİK BİR OLAY"
Kandilli Rasathanesi: "Bugün Marmara Denizi'nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik, tektonik-deprem kaynaklı olmayıp, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır."
14.59
G.ANTEP'TE DEPREM
Gaziantep, İslahiye'de 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi.
13.15
MUCİZELER ÜST ÜSTE
Adıyaman'da 177. saatte bir baba ve oğlu, Hatay'da 178. saatte 26 yaşındaki Derya Akdoğan enkazdan sağ çıkarıldı.
12.08
CAN KAYBINDA ARTIŞ SÜRÜYOR
AFAD: 31 bin 643 vatandaşımız hayatını kaybetti
05.30
8 GÜNLÜK MUCİZE
Gaziantep'te enkaz altından ses alınması üzerine başlatılan çalışmanın sonucunda, 40 yaşındaki Sibel Kaya isimli kadın 170. saatte enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
03.30
168. SAATTE YÜRÜYEREK ÇIKTI
Hatay'ın Antakya ilçesinde arama kurtarma ekiplerinin çalışma yaptığı enkazda 167 saat sonra bir depremzede ekiplerin açtığı yoldan kendisi yürüyerek çıktı. Depremzede kendisini kurtaran ekiplere sarılarak sevincini yaşadı.
00.31
165 SAAT SONRA ULAŞILDI
Adıyaman'da 44 yaşındaki Naime Şakar, 165. saatte enkazdan çıkarıldı.
00.05
7 YAŞINDAKİ MUSTAFA KURTARILDI
Kahramanmaraş merkezli depremden 163 saat sonra, Hatay'da enkaz altında kalan Mustafa isimli 7 yaşındaki çocuk kurtarıldı.
00.03
İTFAİYE EKİBİ SAĞ ÇIKARDI
Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Kahramanmaraş'ta depremin 162'nci saatinde 45 yaşındaki Cengiz Polat'ı enkazdan sağ çıkardı.
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