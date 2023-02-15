Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Depremde hangi ilde kaç kişi öldü? Son açıklamalar...

14 ŞUBAT SALI

23.46

212. SAATTE KURTARILDI

Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı.

22.55

BARÇA YARDIM ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Barcelona Kulübü ve Barça Vakfının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Barcelona olarak tüm dünyaya çağrımızı yineliyoruz. Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için hemen bağış yapın." ifadeleri kullanıldı

20.46

BABA VE KIZ CANLI KURTARILDI

Hatay'da 209. saatte bir baba ve kızı enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.