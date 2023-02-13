BORSA 14 Şubat, yarın açılıyor mu? Borsa İstanbul işlem yapmaya ne zaman açılacak? BIST 100 açılış tarihi

"Borsa İstanbul ne zaman açılacak?" sorusu yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşandı. Yeni hafta ile birlikte borsanın açılış tarihi öğrenilmeye çalışılıyor. Yoğun şekilde "Borsa ne zaman açılacak, yarın mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Borsa İstanbul açılış tarihi...