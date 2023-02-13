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BORSA 14 Şubat, yarın açılıyor mu? Borsa İstanbul işlem yapmaya ne zaman açılacak? BIST 100 açılış tarihi

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2023
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BORSA 14 Şubat, yarın açılıyor mu? Borsa İstanbul işlem yapmaya ne zaman açılacak? BIST 100 açılış tarihi

"Borsa İstanbul ne zaman açılacak?" sorusu ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle araştırılmaya başlandı. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşandı.Düşüşün ardından Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu. Peki, Borsa İstanbul kapalı mı, açık mı? İşte, detaylar...

"Borsa İstanbul ne zaman açılacak?" sorusu yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşandı. Yeni hafta ile birlikte borsanın açılış tarihi öğrenilmeye çalışılıyor. Yoğun şekilde "Borsa ne zaman açılacak, yarın mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Borsa İstanbul açılış tarihi...

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul 14 Şubat akşamına kadar kapalı olacak. İşlemler 15 Şubat Çarşamba günü saat 09.40'ta başlayacak.

BORSA İSTANBUL KAPANDI MI?

Yaşanan sert gerilemenin ardından bazı yatırımcılar yaşanan felaketin büyüklüğü göz önünde bulundurularak Borsa İstanbul'da işlemlerin kapatılması talebinde bulundu. Dün ise Borsa İstanbul, felaketin 3. gününde, sabah saatlerindeki yüzde 7'yi aşan düşüşün ardından pay piyasasında işlemlerin durdurulduğunu açıkladı.

Böylece yüzde 16.2'lik kaybın ardından borsada kapanma kararı gelmiş oldu. Borsa İstanbul daha sonra yaptığı açıklamada işlemlerin 5 iş günü boyunca kapalı olacağını duyurdu.

8 ŞUBAT'TAKİ İŞLEMLER İPTAL EDİLDİ

Sosyal medyada son günlerde yaşanan oynaklığa tepki gösteren yatırımcılar ise deprem sonrasındaki işlemlerin iptal edilmesi talebinde bulundu. Twitter'da '#borsadaislemleriptaledilsin' hashtagiyle kısa sürede binlerce tweet atıldı. Borsa İstanbul 8 Şubat'taki işlemlerin iptal edildiğini duyurdu.

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