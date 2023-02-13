BORSA 14 Şubat, yarın açılıyor mu? Borsa İstanbul işlem yapmaya ne zaman açılacak? BIST 100 açılış tarihi
"Borsa İstanbul ne zaman açılacak?" sorusu ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle araştırılmaya başlandı. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşandı.Düşüşün ardından Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu. Peki, Borsa İstanbul kapalı mı, açık mı? İşte, detaylar...
"Borsa İstanbul ne zaman açılacak?" sorusu yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşandı. Yeni hafta ile birlikte borsanın açılış tarihi öğrenilmeye çalışılıyor. Yoğun şekilde "Borsa ne zaman açılacak, yarın mı?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Borsa İstanbul açılış tarihi...
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa İstanbul 14 Şubat akşamına kadar kapalı olacak. İşlemler 15 Şubat Çarşamba günü saat 09.40'ta başlayacak.
BORSA İSTANBUL KAPANDI MI?
Yaşanan sert gerilemenin ardından bazı yatırımcılar yaşanan felaketin büyüklüğü göz önünde bulundurularak Borsa İstanbul'da işlemlerin kapatılması talebinde bulundu. Dün ise Borsa İstanbul, felaketin 3. gününde, sabah saatlerindeki yüzde 7'yi aşan düşüşün ardından pay piyasasında işlemlerin durdurulduğunu açıkladı.
Böylece yüzde 16.2'lik kaybın ardından borsada kapanma kararı gelmiş oldu. Borsa İstanbul daha sonra yaptığı açıklamada işlemlerin 5 iş günü boyunca kapalı olacağını duyurdu.
8 ŞUBAT'TAKİ İŞLEMLER İPTAL EDİLDİ
Sosyal medyada son günlerde yaşanan oynaklığa tepki gösteren yatırımcılar ise deprem sonrasındaki işlemlerin iptal edilmesi talebinde bulundu. Twitter'da '#borsadaislemleriptaledilsin' hashtagiyle kısa sürede binlerce tweet atıldı. Borsa İstanbul 8 Şubat'taki işlemlerin iptal edildiğini duyurdu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı mazot ve gübre desteği yattı mı, ödendi mi? İllere göre tam liste...
- BORSA 14 Şubat, yarın açılıyor mu? Borsa İstanbul işlem yapmaya ne zaman açılacak? BIST 100 açılış tarihi
- Miraç kandili ne zaman idrak edilecek 2023? 17 Şubat kandil mi, ne kandili?
- ALTIN TEPE TAKLAK OLDU! Son zamanların en düşük fiyatları! 13 Şubat canlı gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar, kaç TL oldu?
- MEB okullar ne zaman açılacak son dakika 2023? 1 Mart okullar tatil mi, açılacak mı?
- LGS 2023 ne zaman, ertelendi mi? MEB LGS 1. dönem, 2. dönem konuları neler, hangi konuları yok?
- İŞKUR'DAN haftada 6 kere VERİLECEK! 130.87-212,67-98,15 TL ÖDEME! Başvuruları ne zaman? Şartları neler, Kaç ay sürüyor?
- Artçı depremler ne zaman bitecek? En son nerede, ne zaman artçı deprem oldu?
- İstanbul TOKİ kura çekilişi ERTELENDİ mi, ne zaman? TOKİ İstanbul Tuzla kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ e-Devlet kura sonuçları
- 27 Şubat -1 Mart'ta okullar açılacak mı? Okullar yeniden tatil olacak mı, uzatıldı mı? MEB'ten 71 il açıklaması...
- Enkaz altında en uzun süre kalan kişi kimdir? Kaç saat aç ve susuz yaşayabildi? Deprem sonrası enkazda ne yapılmalı? Yaşam için KRİTİK BİLGİLER
- İsim listesi belli oldu! Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Gaziantep deprem enkazından sağ çıkanların isimleri! Tek tek açıklandı