Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar hayatını kaybetti | Selçuk Yaşar kimdir?

Holding'den yapılan açıklamada bir süredir tedavi gören 98 yaşındaki iş insanı Yaşar'ın hayata veda ettiği belirtildi. Yaşar'ın cenazesinin, 13 Şubat Pazartesi günü İzmir Karşıyaka Beşikçioğlu Camisinde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi. SELÇUK YAŞAR KİMDİR? Açıklamada 1925'de dünyaya gelen Selçuk Yaşar'ın 1945'de Durmuş Yaşar Müessesinde iş hayatına atıldığı, Dyo, Pınar Süt, Pınar Et, Çeşme Altınyunus Oteli gibi sektörde öncü kurumların temellerini attığı, Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) kurucuları arasında yer aldığı ve 1997'de 'Devlet Üstün Hizmet Madalyası' ile onurlandırıldığı ifade edildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN