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Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar hayatını kaybetti | Selçuk Yaşar kimdir?

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar hayatını kaybetti | Selçuk Yaşar kimdir?

Yaşar Holding'in kurucusu ve onursal başkanı Selçuk Yaşar, yaşamını yitirdi. Selçuk Yaşar, Dyo, Pınar Süt, Pınar Et, Çeşme Altınyunus Oteli gibi sektörde öncü kurumların mimarıydı. (Selçuk Yaşar kimdir?)

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