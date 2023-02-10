Kira desteği ne kadar, kaç TL olacak? Depremzedelere 1 yıl kira desteği ne zaman verilecek?

"Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın da kira bedelini ödeyerek konutlarda yaşamalarını sağlayacağız. İster Adıyaman'da ister farklı illerde 1 yıl itibariyle benim vatandaşlarım kalabilecek. Bu arada biz buradaki konutları inşa etmiş olacağız. Gençlerimizin yardım için nasıl çırpındığına şahidiz. Artçı sarsıntılara ve evine girememesine rağmen milletimizin de metanetine şahidiz. Allah milletimden razı olsun. Bu millet belaları ve felaketleri çok yaşadı. Şimdiden hazırlıklara başladık. Rezerv alanlarının tespit edilerek süratle inşaatların başlatılmasını enkazların kaldırılması talimatını verdik. Tabii değişik yerlerden otellerde iskan talepleri var. Vatandaşlarımız yerleşmek isterse kendilerini iskan edebiliriz."