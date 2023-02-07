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85 milyon tek yürek tek bilek! İşte yardım yapılabilecek banka hesapları

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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85 milyon tek yürek tek bilek! İşte yardım yapılabilecek banka hesapları

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından Türkiye tek yürek ve tek bilek oldu. 85 milyon vatandaş birlik içinde yaraları sarmak için mücadele ediyor. Etkilenen 10 ile yardımlar gönderiliyor. A Haber’de yardım gönderilebilecek hesapları canlı yayında ekrana taşıdı.

Türkiye dün 7,7 ve 7,6 şiddetinde 2 büyük depremle sarsıldı. Bölgede çok sayıda bina yıkılırken birçok vatandaşımızı da kaybettik. Yaralı vatandaşlar hastanelere kaldırılırken enkaz altında kalanlar için ekiplerin mücadelesi zor hava şartlarına rağmen kesintisiz şekilde sürüyor.

Türkiye 85 milyon vatandaşı ile tek yürek ve tek bilek oldu. Depremden etkilenen 10 ilin yaralarını sarmak için yurdun her noktasından bölgeye yardımlar gönderiliyor. Gönüllü vatandaşlar AFAD koordinesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılmak için bölgeye akın ediyor.

Genci, yaşlısı ve çocuğu ekmeğini depremden etkilenen 13,5 milyon vatandaşla paylaşmak için seferber olmuş durumda. Devlet ve millet el ele enkazda kalanları kurtarmak için uğraşırken diğer vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak için yardım seferberliği başladı. A Haber deprem bölgesine yardım göndermek için oluşturulan banka hesaplarını ekrana taşıdı.

Depremden etkilenen 13,5 milyon vatandaşa yardım etmek için ilgili bankaların hesaplarına vatandaşlarımız gönderim yapabilirler. Devletin tüm kurumları ve STK bölgede vatandaşın yanında. Çadırlar kurulurken aynı zamanda sıcak çorba, süt ve simit dağıtımı da yapılıyor. Bölgeye yorgan, battaniye yardımları gönderiliyor.

Isınmanın dışında temizlik ihtiyacının da giderilmesi için tüm malzemeler belediyeler nezdinde toplanarak yardım TIR'larına yükleniyor ve bölgeye anında gönderim sağlanıyor. Depremden etkilenen 10 il için Türkiye'nin dört bir tarafından yardım TIR'ları bölgeye gidiyor.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "3 bin 419 kaybımız, 20 bin 534 yaralı var. Enkazdan kurtarılanlar 8 bini geçmiş durumda. 312 artçımız mevcut. 12 bin 181 arama kurtarma personelimiz mevcuttur. Adana, lojistik üssü haline gelmiştir. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişi durduruldu" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te depremden etkilenen bölgelere giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Erzincan depreminden sonra ülkemizin son bir asırda gördüğü en büyük deprem felaketidir.. Bölgedeki 10 ilimizi doğrudan etkilemiştir. Son bir asırdaki en büyük felakettir. 13.5 milyon vatandaşı etkiledi. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça Osmaniye-Gaziantep yolunda trafiğe çıkmamalarını, ekiplere öncelik vermelerini istiyoruz." dedi.

İşte yardım yapılabilecek banka hesapları İŞTE YARDIM YAPILABİLECEK BANKA HESAPLARI

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