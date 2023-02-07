Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı doğal gaz destek ödemeleri yattı mı?

Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.