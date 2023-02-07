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Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı doğal gaz destek ödemeleri yattı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023
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Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı doğal gaz destek ödemeleri yattı mı?

"Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hane bazlı yapılan ödemelere başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Vatandaşlar ise ödemelerin hesaplara aktarılacağı tarihi araştırıyor. Doğalgaz yardımı ödemeleri ısıl harita baz alınarak 900 TL ile 2.500 TL arasında değişiklik gösteriyor. Peki, Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı doğal gaz destek ödemeleri yattı mı?

"Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı doğal gaz destek ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Doğalgaz tüketim desteği başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Doğalgaz yardımları, ısıl harita baz alınarak 900 ile 2.500 TL arasında yatırılmaktadır. Peki, Doğal gaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Şubat ayı doğal gaz destek ödemeleri yattı mı?

2023 DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Doğalgaz yardımı ödemeleri, SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilen hanelere yatırılmaktadır. Yeni yılın doğalgaz ödemeleri yeni yılın ilk üç ayı (Ocak, Şubat, Mart) hesaplara yatırılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şubat ayında ödemelerin yatırılacağı tarihe ilişkin net bir tarih açıklamadı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. Gerekli şartları taşıyan vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaparak Sosyal Hizmetler Sosyal yardım başvuru hizmeti adresinden müracaatlarını gerçekleştirebilirler.

Doğalgaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

DOĞALGAZ YARDIMI İ ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin;

Türk vatandaşı olması,

e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.

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