03 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları EYT düzenlemesi komisyondan geçti! 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazanacak | EYT’den kimler yararlanacak?

EYT düzenlemesi komisyondan geçti! 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazanacak | EYT’den kimler yararlanacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.02.2023 08:25
Milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin önümüzdeki hafta da genel kurulun gündemine gelmesi bekleniyor. EYT'nin yasalaşmasıyla ilk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
EYT düzenlemesi komisyondan geçti
EYT düzenlemesi komisyondan geçti
Enflasyonda düşüş sürecek
"Enflasyonda düşüş sürecek"
’’Tren hatlarımızda milli trenleri kullanacağız’’
''Tren hatlarımızda milli trenleri kullanacağız''
Fatih Dönmez’den önemli açıklamalar
Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar
Altın fiyatları yükseldi mi?
Altın fiyatları yükseldi mi?
EYT’liler maaşı ne zaman alacak?
EYT'liler maaşı ne zaman alacak?
İlk yerli ve milli askeri motor sevkiyata hazır
İlk yerli ve milli askeri motor sevkiyata hazır
EYT düzenlemesinde sona doğru!
EYT düzenlemesinde sona doğru!
Ekonominin kalbi Turkuvaz Medya’da atıyor
Ekonominin kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor
Bakan Nebati’den EYT açıklaması
Bakan Nebati'den EYT açıklaması
Altın fiyatları yükselecek mi?
Altın fiyatları yükselecek mi?
En yüksek aidat talep eden ilçeler
En yüksek aidat talep eden ilçeler
Daha Fazla Video Göster