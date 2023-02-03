EYT düzenlemesi komisyondan geçti! 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazanacak | EYT’den kimler yararlanacak?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin önümüzdeki hafta da genel kurulun gündemine gelmesi bekleniyor. EYT'nin yasalaşmasıyla ilk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak.

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