AK Parti’den prim günü açıklaması! Bütçe Komisyonu’ndan geçti | İşte EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT VE EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan EYT'liler için dikkat çeken emekli maaşı açıklaması geldi. Erdoğan, "EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teklif Meclis'e sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz" dedi.