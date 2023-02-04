AK Parti'den prim günü açıklaması! Bütçe Komisyonu'ndan geçti | İşte EYT prim gün sayısı hesaplama tablosu
Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girmesi sonrası EYT meselesi de çözülmüş olacak. Öte yandan AK Parti'den EYT prim günü açıklaması da geldi. İşte 15 maddelik EYT şartları ile prim günü ve sigortalılık süresi hesaplama tablosu.
Giriş Tarihi: 04.02.2023
10:47
EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması için 1 haftadan az bir süre kaldı. EYT kanun teklifi Salı Günü Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. SGK EYT'lilerin emekli maaşı için hazırlıklarını tamamladı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle 1 Mart itibarıyla emekli olan EYT'lilerin maaşları bağlanacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
AK PARTİ EYT DÜZENLEMESİ İÇİN YASALAŞMA TARİHİNİ DUYURDU
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen EYT düzenlemesinin 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT yasası teklifinin Salı günü TBMM Genel Kuruluna getirmeyi ve aynı gün yasalaştırmayı öngördüklerini ifade eden Akbaşoğlu, vatandaşların, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvurularını yapabileceğini belirtti.
Teklifin Salı ve Çarşamba günü Meclis'te oylanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor.
EYT DÜZENLEMESİ 5 ADIM YASALAŞIYOR
Kanun teklifi metinleri yazıldı
Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT VE EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan EYT'liler için dikkat çeken emekli maaşı açıklaması geldi. Erdoğan, "EYT konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teklif Meclis'e sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz" dedi.
EYT PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.