Dolara talep son 25 yılın en düşük seviyesinde! 8 ülke harekete geçti! Ortak para birimi adımı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da Eylül 2022'de yaptığı açıklamada, Rusya'da yaptırımlar nedeniyle dolar ve avro kullanımının azaldığına işaret ederek, "Dolar ve avro, dondurulma riskleri nedeniyle çok sayıda kişi için zehirli hale geldi. Bu paraları basanlar da bizim aktif bir şekilde bu paraları kullanmamızı istemiyorlar." dedi.

Öte yandan, Rusya Maliye Bakanlığı ülke rezervlerinin önemli bir kısmının bulunduğu Ulusal Refah Fonu'nda "dost olmayan" ülke para birimlerinin payını istikrarlı bir şekilde düşüreceğini duyurmuştu.

Buna göre, fonda yuanın azami pay sınırını yüzde 30'dan 60'a, altının azami pay sınırı da yüzde 20'den 40'a yükseltildi.

ABD Kongre Üyesi Marjorie Taylor Green, 29 Ocak'ta yaptığı uyarıda, Rusya-Ukrayna savaşından en önemli faydayı Çin'in sağladığını belirterek, "Bu süreç aynı zamanda doların artık dünyanın para birimi olmamasıyla da sonuçlanabilir. Kendi kibrimiz ve NATO üyesi olmayan Ukrayna'daki 'demokrasiyi kurtarma mücadelemiz' nedeniyle, ağır yaptırımlara maruz kalan Rusya, ABD dolarına ihtiyaçları olmadığını dünyaya kanıtlıyor." ifadesini kullanmıştı.