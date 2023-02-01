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SGK tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 tütün ikramiyesi ayın kaçında yatar? Sorgulama ekranı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023
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SGK tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 tütün ikramiyesi ayın kaçında yatar? Sorgulama ekranı...

"SGK tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SGK tarafından hesaplara yatırılan tütün ikramiyeleri için detaylar merak ediliyor. Peki, SGK tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 tütün ikramiyesi ayın kaçında yatar? Sorgulama ekranı...

"SGK tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 tütün ikramiyesi ayın kaçında yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tütün ikramiyesi ödemelerinden yararlanan vatandaşlar süreç için ödeme takvimini merak ediyor. Peki, SGK tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 tütün ikramiyesi ayın kaçında yatar? Sorgulama ekranı...

TÜTÜN İKRAMİYESİ YATTI MI?

Tütün ikramiyesinin hesaplara ayları 23 Ocak 5 Şubat içerisinde yatırılması bekleniyor.

Ödemelerin hak sahiplerinin aylık aldıkları banka ve PTT şubelerinden yapılacağı ön görülüyor.

Tütün ikramiyesi ödeme tarihleri netlik kazanır kazanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TÜTÜN İKRAMİYESİ TUTARI

Şehit ailelerine 2022 yılında 9 bin 386, 60 TL (Varisler arasında: anne, baba, eş, çocuk) pay edilmişti.

2022'de SGK tarafından,

Derece Gaziye 2022'de 9 bin 386,60 TL,

Derece Gaziye 8 bin 447,90 TL,

Derece Gaziye 7 bin 274,61 TL,

Derece Gaziye 6 bin 570,62 TL,

Derece Gaziye 5 bin 866,62 TL,

Derece Gaziye 5 bin 162,63 TL ödeme yapılmıştı.

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