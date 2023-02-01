"SGK tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 tütün ikramiyesi ayın kaçında yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tütün ikramiyesi ödemelerinden yararlanan vatandaşlar süreç için ödeme takvimini merak ediyor. Peki, SGK tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 tütün ikramiyesi ayın kaçında yatar? Sorgulama ekranı...