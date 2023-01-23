Latin Amerika'da ortak para hamlesi! Dolar tahtından mı olacak?
Brezilya ve Arjantin liderliğinde Latin Amerika ülkelerinden ortak para birimi oluşturma adımları atılıyor. Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, bölge ülkelere projeye katılmaları için çağrıda bulundu. Projenin amacının ise dolara bağımlılığı azaltmak olduğu belirtildi.
Latin Amerika ülkelerinde "ortak para birimi" çalışmaları başladı. Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, bölge ülkelere projeye katılmaları için çağrıda bulundu. Projenin amacının ise dolara bağımlılığı azaltmak olduğu belirtildi.
"ORTAK PARA BİRİMİ" İÇİN BÖLGE ÜLKELERE ÇAĞRI
Arjantinli bakan, 24 Ocak'taki Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu zirvesi öncesi konuşarak, bölge ülkelerine projeye dahil olmaları için çağrıda bulundu.
KÜRESEL GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILANIN YÜZDE 5'İNİ KAPSAYACAK
Massa, anlaşma sağlanması halinde önlerinde uzun bir yol olduğunu da vurguladı. Hayata geçirilmesi halinde, Latin Amerika'da ortak kullanılacak para birimi, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ini oluşturacak. Avrupa Birliği'nin para birimi euronun dünya ölçeğindeki payı ise yüzde 14 seviyesinde bulunuyor.
AMAÇ DOLARA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK
Yetkililer, Brezilya'nın bu para birimini "sur" (güney) olarak adlandırmayı önerdiğini söyledi. Yetkililer ayrıca yeni para biriminin, bölgesel ticareti nasıl artırabileceği ve ABD dolarına bağımlılığı nasıl azaltabileceği amacı taşıdığını belirtti. Para birimi, ilk başta Brezilya reali ve Arjantin pezosu ile paralel olarak işlev görecek.
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