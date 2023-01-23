Latin Amerika’da ortak para hamlesi! Dolar tahtından mı olacak?

AMAÇ DOLARA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK

Yetkililer, Brezilya'nın bu para birimini "sur" (güney) olarak adlandırmayı önerdiğini söyledi. Yetkililer ayrıca yeni para biriminin, bölgesel ticareti nasıl artırabileceği ve ABD dolarına bağımlılığı nasıl azaltabileceği amacı taşıdığını belirtti. Para birimi, ilk başta Brezilya reali ve Arjantin pezosu ile paralel olarak işlev görecek.

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