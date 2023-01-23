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Son dakika: Ekonomi için kritik veri açıklandı! Tüketici güven endeksi son 16 ayın en yüksek seviyesinde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
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Son dakika: Ekonomi için kritik veri açıklandı! Tüketici güven endeksi son 16 ayın en yüksek seviyesinde

Son dakika haberi... Tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 4,6 artarak 79,1 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bu rakam son 16 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocakta Aralık 2022'ye göre yüzde 4,6 arttı.

SON 16 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Aralık 2022'de 75,6 olan endeks, bu ay 79,1 olarak kayıtlara geçti. Böylece endeks, son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 57,4 iken ocakta yüzde 7,4 artışla 61,6'ya yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık 2022'de 75,4 iken ocakta yüzde 6 artış göstererek 79,9 oldu.

Geçen ay 77,3 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 7 değer kazanarak bu ay 82,7 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise Aralık 2022'de 92,6 iken ocakta yüzde 0,4 azalarak 92,2 olarak belirlendi.

Ekonomik güven endeksi aralıkta arttı EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ ARALIKTA ARTTI

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