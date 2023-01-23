Son dakika: Ekonomi için kritik veri açıklandı! Tüketici güven endeksi son 16 ayın en yüksek seviyesinde

SON 16 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Aralık 2022'de 75,6 olan endeks, bu ay 79,1 olarak kayıtlara geçti. Böylece endeks, son 16 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 57,4 iken ocakta yüzde 7,4 artışla 61,6'ya yükseldi.