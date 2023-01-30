Altın ve kripto para yatırımcısı dikkat! Gözler Fed'in faiz kararında
FED ve ECB faiz kararlarının açıklanması öncesi değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, enflasyon-resesyon dengesini gözeten FED'in 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesinin muhtemel olduğunu dile getirdi. Tufaner ayrıca "Hisse senedi ve kripto para gibi riskli varlıklarda bir geri çekilme yaşanabilir" şeklinde konuştu.
Para piyasalarının yönünü tayin edecek kritik hafta başladı. İki büyük Merkez Bankası FED ve ECB faiz kararlarını açıklayacak. 2022 yılının son toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına giden FED, enflasyonda düşüş görüldüğünü ancak risklerin yukarı yönlü olduğu vurguladı.
Diğer taraftan, ABDdeki ekonomik büyüme verileri beklentileri aştı. Enflasyon-resesyon dengesini gözeten FEDin 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesinin muhtemel olduğunu ifade eden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, Buradaki önemli olan husus, toplantı tutanakları ve FED başkanı Jarome Powellın yapacağı açıklamalarla önümüzdeki döneme dair yapacağı yönlendirme. Şahin mesajların verilmesi durumunda hisse senedi ve kripto para gibi riskli varlıklarda bir geri çekilme yaşanabilir şeklinde konuştu.
Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, FED ve ECB kararları öncesi açıklamada bulundu. Enflasyon-resesyon dengesini gözeten FEDin 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesinin muhtemel olduğunu belirten Tufaner, şahin mesajların verilmesi durumunda hisse senedi ve kripto para gibi riskli varlıklarda bir geri çekilme yaşanabileceğine vurgu yaptı.
TUFANER ŞÖYLE KONUŞTU:
Yüksek faiz ortamında küresel yatırımcıların ellerindeki tasarruflarını hisse senedi ve kripto para yatırımından ziyade yüksek faizli Amerikan tahvillerinde değerlendirme eğilimine girmeleri mümkün. Ancak, faiz artırımlarının sonuna doğru gelindiği mesajı verilirse bu piyasalarda bir rahatlamaya yol açacaktır.
EURO/DOLAR PARİTESİNDE BİR YÜKSELİŞ GÖREBİLİRİZ
Avrupa tarafında ise enflasyona ilişkin düşüş sinyalleri yeterli bulunmadığından ECBnin 50 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesinin söz konusu olduğunu söyleyen Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Batuhan Tufaner, Yine toplantı sonrasında 50 baz puanlık artırımların devam edeceği mesajları verilmesi halinde Euro/Dolar paritesinde bir yükseliş görebiliriz şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor Yusuf Güney kimdir, kaç yaşında? Survivor Yusuf Güney elendi mi, neden elendi?
- Ek gösterme maaş farkı ne zaman yatacak? Ek gösterge maaş farkı yattı mı?
- MTV ilk taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 MTV ödemesi nereden yapılır? Kim ne kadar MTV ödeyecek? İşte o liste
- TOKİ arsa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TOKİ 2023 arsa kura çekim tarihi açıklandı mı?
- Şubat ayı Aile Destek Paketi yattı mı, ne zaman ödenecek? 2023 Aile sosyal yardımı parası zam geldi mi, ne kadar oldu?
- TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 30 Ocak BALIKESİR TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç...
- AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- 29 Ocak Pazar reyting sonuçları: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? Yargı, Teşkilat, Survivor...
- AYDIN TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE! 2023 TOKİ Aydın Merkez, Söke, Nazilli, İncirliova...e-Devlet kura sonuçları sorgulama ekranı!
- TYP okullara temizlik görevlisi alımları başladı mı 2023? İŞKUR TYP 2023 personel alımları ne zaman başlayacak?
- EYT saat kaçta Meclis'e gelecek? 30 Ocak 2023 TBMM EYT görüşmeleri ne zaman, saat kaçta? SON GELİŞMELER!
- TBMM TV CANLI İZLE: 📺 30 Ocak EYT Meclis görüşmeleri canlı hangi kanalda, nereden izlenir?