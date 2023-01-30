Altın ve kripto para yatırımcısı dikkat! Gözler Fed’in faiz kararında

Diğer taraftan, ABDdeki ekonomik büyüme verileri beklentileri aştı. Enflasyon-resesyon dengesini gözeten FEDin 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesinin muhtemel olduğunu ifade eden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, Buradaki önemli olan husus, toplantı tutanakları ve FED başkanı Jarome Powellın yapacağı açıklamalarla önümüzdeki döneme dair yapacağı yönlendirme. Şahin mesajların verilmesi durumunda hisse senedi ve kripto para gibi riskli varlıklarda bir geri çekilme yaşanabilir şeklinde konuştu.