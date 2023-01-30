Amasra'da yeni müjde vakti! Fatih Sondaj Gemisi sondaja başladı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra-2'de sondaja başladığını bildirdi. Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017'de TPAO envanterine katılmıştı.
Dünya çapında enerji krizi baş gösterirken, Türkiye kendi doğal gazını çıkarıyor.
Türkiye'nin kendi enerjisini elde edebilmek adına başlattığı çalışmalar başarıyla ilerliyor.
Abdülhamid Han, Yavuz, Kanuni ve Fatih sondaj gemileri, Karadeniz ve Akdeniz sularında görevlerini sürdürüyor.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bir yeni sondajı daha duyurdu.
YENİ SONDAJ KUYUSU
Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda yeni tespit kuyusu olan Amasra-2'de sondaja başladı.
Yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı;
"Keşfin Fatih'i, Amasra-2'de! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-2'de sondaja başladı. Türkiye'nin enerjisi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor."
Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih, 2017'de TPAO envanterine katılmıştı.
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