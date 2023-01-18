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Gabar'dan sonra sıra Namaz Dağı'nda! Düğmeye basıldı: Şırnak-1 kuyusunda ilk sondaj

Türkiye'de Doğu'nun güvenlik güçleri tarafından terörden temizlenmesiyle bölgedeki faaliyetlerine hız veren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), son olarak Şırnak'ta Namaz Dağı Bölgesi'nde petrol arama çalışmalarına başladı. Şırnak Valisi Bilgin, "İnşallah ilimizden günlük 70-80 tanker Batman'a götürülecek" dedi.

Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 09:03
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Gabar’dan sonra sıra Namaz Dağı’nda! Düğmeye basıldı: Şırnak-1 kuyusunda ilk sondaj

Şırnak Gabar Dağı ve Bestler Dereler Bölgesi'nin arasında kalan Şırnak-1 adı verilen kuyuda, ilk sondaj çalışması Şırnak Valisi Osman Bilgin'in katılımıyla yapıldı.

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Gabar’dan sonra sıra Namaz Dağı’nda! Düğmeye basıldı: Şırnak-1 kuyusunda ilk sondaj

Kuyudan tahmini 52 gün ve 2 bin 200 metre derinlikte petrol bulunması hedefleniyor. İlk sondaj için düğmeye basan Vali Bilgin, şu bilgileri verdi: "Özellikle Gabar Dağı bölgesinde bulunan petrol yüksek graviteli ve yüksek kaliteli.

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Gabar’dan sonra sıra Namaz Dağı’nda! Düğmeye basıldı: Şırnak-1 kuyusunda ilk sondaj

Bu bölgeden çıkan petrolü bir motorinli araca koyduğumuzda çok rahat çalışabilecek durumda. Gabar'daki tespitin ardından 10 kilometre uzaklıktaki Kızılsu köyünde de yapılan kuyu çalışmaları devam ediyor. Şırnak'ta da hem arama hem üretim kuyusu çalışmaları yapılıyor."

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Gabar’dan sonra sıra Namaz Dağı’nda! Düğmeye basıldı: Şırnak-1 kuyusunda ilk sondaj

GÜNLÜK 70-80 TANKER GİDECEK
Bölgede yapılan çalışmaların hem Şırnak hem de ülke için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Vali Bilgin, buna karşın yapılan bu çalışmaları kötülemek isteyen ve reklam olarak gören bir zihniyetin olduğuna dikkat çekti.

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Gabar’dan sonra sıra Namaz Dağı’nda! Düğmeye basıldı: Şırnak-1 kuyusunda ilk sondaj

"O zihniyeti de kınıyorum" diyen Osman Bilgin, sözlerine şöyle devam etti: "Devletin valisi olarak tanker tanker petrolün buradan nasıl nakledildiğini onlara göstereceğiz.