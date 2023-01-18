Gabar’dan sonra sıra Namaz Dağı’nda! Düğmeye basıldı: Şırnak-1 kuyusunda ilk sondaj

GÜNLÜK 70-80 TANKER GİDECEK

Bölgede yapılan çalışmaların hem Şırnak hem de ülke için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Vali Bilgin, buna karşın yapılan bu çalışmaları kötülemek isteyen ve reklam olarak gören bir zihniyetin olduğuna dikkat çekti.

