18 Ocak 2023, Çarşamba
Gabar'dan sonra sıra Namaz Dağı'nda! Düğmeye basıldı: Şırnak-1 kuyusunda ilk sondaj
Türkiye'de Doğu'nun güvenlik güçleri tarafından terörden temizlenmesiyle bölgedeki faaliyetlerine hız veren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), son olarak Şırnak'ta Namaz Dağı Bölgesi'nde petrol arama çalışmalarına başladı. Şırnak Valisi Bilgin, "İnşallah ilimizden günlük 70-80 tanker Batman'a götürülecek" dedi.
Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 09:03
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