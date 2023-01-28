28 Ocak 2023, Cumartesi
Enerjinin yeni üssü Türkiye: Gabar'da yeni rezerv sinyali! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş mesaj
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gabar'daki petrol keşfi ile ilgili önemli değerlendirmede bulundu. Bakan Dönmez "Geçtiğimiz yıl da yine dünya tarihine baktığımızda karalardaki en büyük 10 keşif arasında 7'nci sırada yer alan bir keşfi gerçekleştirdik, 150 milyon varillik net üretilebilir keşfe imza attık." dedi. Yeni rezerv sinyali veren Dönmez, "Yine o sahanın yakın coğrafyasında aramalarımıza, araştırmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah, bu rakam yukarı yönlü revize edilecek." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 28.01.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 09:37
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