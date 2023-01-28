Enerjinin yeni üssü Türkiye: Gabar’da yeni rezerv sinyali! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den flaş mesaj

AVRUPA'DA BİZİM KADAR KAPASİTESİ OLAN YOK

Yaptıkları çalışmalarla LNG sıvılaştırılmış doğalgaz) terminallerinin sayısını ve kapasitelerini artırdıklarını anlatan Dönmez, "Bugün 2'si karada 3 denizde 5 LNG terminalimize ulaştık. Bununla biz tedarik çeşitliliğini sağlamış olduk. Başta körfez ülkeleri olmak üzere Mısır, Cezayir, Nijerya'dan LNG alıyoruz. Zaman zaman ABD'den de alıyoruz. LNG terminallerinin kapasitesi ve sayısı bakımından baktığımızda Avrupa herhalde bizim kadar kapasitesi olan yok. Onlar son yıllarda LNG kapasitesini ve terminallerini artırdı" dedi.