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Haberler Galeri Enerjinin yeni üssü Türkiye: Gabar'da yeni rezerv sinyali! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş mesaj

Enerjinin yeni üssü Türkiye: Gabar'da yeni rezerv sinyali! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş mesaj

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gabar'daki petrol keşfi ile ilgili önemli değerlendirmede bulundu. Bakan Dönmez "Geçtiğimiz yıl da yine dünya tarihine baktığımızda karalardaki en büyük 10 keşif arasında 7'nci sırada yer alan bir keşfi gerçekleştirdik, 150 milyon varillik net üretilebilir keşfe imza attık." dedi. Yeni rezerv sinyali veren Dönmez, "Yine o sahanın yakın coğrafyasında aramalarımıza, araştırmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah, bu rakam yukarı yönlü revize edilecek." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 28.01.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 09:37
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Enerjinin yeni üssü Türkiye: Gabar’da yeni rezerv sinyali! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den flaş mesaj

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir haber kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin enerji kurulu gücünün 100 bin megavatı aştığını ifade ederek, "Bu alanda dünyanın 14 ülkesinden biri olduk. Bu kurulu gücümüzün yüzde 55'lik kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Enerjinin yeni üssü Türkiye: Gabar’da yeni rezerv sinyali! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den flaş mesaj

AVRUPA'DA BİZİM KADAR KAPASİTESİ OLAN YOK
Yaptıkları çalışmalarla LNG sıvılaştırılmış doğalgaz) terminallerinin sayısını ve kapasitelerini artırdıklarını anlatan Dönmez, "Bugün 2'si karada 3 denizde 5 LNG terminalimize ulaştık. Bununla biz tedarik çeşitliliğini sağlamış olduk. Başta körfez ülkeleri olmak üzere Mısır, Cezayir, Nijerya'dan LNG alıyoruz. Zaman zaman ABD'den de alıyoruz. LNG terminallerinin kapasitesi ve sayısı bakımından baktığımızda Avrupa herhalde bizim kadar kapasitesi olan yok. Onlar son yıllarda LNG kapasitesini ve terminallerini artırdı" dedi.

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Enerjinin yeni üssü Türkiye: Gabar’da yeni rezerv sinyali! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den flaş mesaj

DÜNYA ENERJİ KRİZİNİN AŞILMASINDA YAPICI ROL ÜSTLENEBİLİRİZ

Dönmez, "Dünyada bir de enerji krizi yaşanıyor. Eğer taraflar kabul ederse enerji krizinin aşılması konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yapıcı bir rol üstlenebiliriz" diye konuştu.

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Enerjinin yeni üssü Türkiye: Gabar’da yeni rezerv sinyali! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den flaş mesaj

5 LNG terminalinin bir kısmının özellikle yaz aylarında müsait olduğunu anlatan Dönmez, "Talep ettiği takdirde Avrupalı ülkelerine bu terminalleri kullanmak suretiyle kendilerine gaz sevkiyatı yapabiliriz. Bizim Türkiye olarak gaz tüketimimiz 55-60 milyar metreküp. Avrupa'nın en fazla gaz tüketen 4 ülkesinden biriyiz. Fakat gerek boru hatları gerekse LNG terminalleriyle birlikte yılda 100 milyar metreküp gazı Türkiye ulusal sistemine getirme, bağlama imkanına sahibiz. Bu ne demek 40 milyar metreküp gazı biz arzu edildiği takdirde Avrupa'ya buradan sevk edebiliriz" dedi.

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Enerjinin yeni üssü Türkiye: Gabar’da yeni rezerv sinyali! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den flaş mesaj

GAZ MERKEZİ BİR YIL İÇİNDE KURULACAK

Doğu ve güneydoğu Avrupa'da herhangi bir gaz ticaret merkezi olmadığını anlatan Dönmez, "Bizim temasta olduğumuz bölge ülkeleri de bizim bu gaz merkezi projesini destekliyorlar. Gaz merkezini 1 yıl içinde işletebilir hale geleceğiz" dedi.