Küçük işletmelere haksız rekabet koruması! TBMM’de kabul edildi | İşte yasadaki değişiklikler

İŞİNİ BOZAMAYACAK

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde bir tarafın diğerinin ticari faaliyetini bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan, normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına zorlayan faaliyetler haksız ticari uygulama kapsamına alınıyor.



KAMPANYA MALİYETİ YÜKLENEMEYECEK

Herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden mal veya hizmet teminine zorlamak, kampanya maliyetini, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtmak, hizmet vermediği halde mağaza açılışı, tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı katılım bedeli gibi adlar altında prim ve bedel almak haksız ticari uygulamalar arasında yer alacak.