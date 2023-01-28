Küçük işletmelere haksız rekabet koruması! TBMM'de kabul edildi | İşte yasadaki değişiklikler
Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu, haksız rekabetin önlenmesini sağlayacak, küçük işletmeleri koruma kalkanına alacak yeni yasayı kabul etti. İşte yasadaki değişiklikler...
TBMM Genel Kurulu, haksız rekabeti önleyecek, küçük işletmeleri koruyacak yasayı kabul etti. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa şu değişiklikleri içeriyor:
İŞİNİ BOZAMAYACAK
Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde bir tarafın diğerinin ticari faaliyetini bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan, normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına zorlayan faaliyetler haksız ticari uygulama kapsamına alınıyor.
KAMPANYA MALİYETİ YÜKLENEMEYECEK
Herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden mal veya hizmet teminine zorlamak, kampanya maliyetini, kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa yansıtmak, hizmet vermediği halde mağaza açılışı, tadilatı, ciro açığı, banka ve kredi kartı katılım bedeli gibi adlar altında prim ve bedel almak haksız ticari uygulamalar arasında yer alacak.
GIDA İÇİN ÖZEL DÜZENLEME
Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerine yönelik siparişler, ürünün teslim tarihinden önceki 30 gün içinde iptal edilemeyecek. Bu tür ürünler için 30 gün içinde ödeme yapılacak.
ZAYİ OLMA MALİYETİ YÜKLENEMEYECEK
Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinin tesliminden veya mülkiyetinin devrinden sonra bozulma ya da zayi olma gibi maliyetleri yansıtılamayacak.
18 YILA ÇIKIYOR
Toptancı hallerindeki kiralama hakkı 12 yıldan 18 yıla çıkarılacak. Lisanslı depo işletmecilerine verilen lisansların geçerlilik süresi ise 2 yıldan 3 yıla yükseltilecek.
SERBEST BÖLGELER
Serbest bölgelerde, bölge içi doğalgaz şebekesini işletici şirketler yapabilecek.
ÜYELİKLER ASKIYA ALINACAK
Vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan ticaret ve sanayi odası ile borsa üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek.
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