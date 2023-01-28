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2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı genelgesi hazır

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.01.2023
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2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı genelgesi hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulaşım ve haberleşme alanlarında hizmet veren kurum ve kuruluşlar için rehber bir doküman olacak, "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı"nın hazırlandığını duyurdu.

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