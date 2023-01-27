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İmar affı 2023 son dakika! İmar Barışı için gözler Meclis'te! İmar affı var mı, ne zaman çıkacak? SON DURUM!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023
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İmar affı 2023 son dakika! İmar Barışı için gözler Meclis’te! İmar affı var mı, ne zaman çıkacak? SON DURUM!

İmar affı düzenlemesinde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son olarak 2018 yılında düzenlenen imar barışının bu yıl da uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Bu yıl yapılması durumunda imar affı 9'uncu kez hayata geçmiş olacak. İmar barışı bekleyen vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri araştırıyor. Peki, imar barışı Meclis'e geldi mi? İmar affı var mı, ne zaman çıkacak? İşte haberin detayları...

Son dakika haberi... İmar affı, binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Kaçak ve çarpık yapıların önüne geçilmesi amacıyla ilk kez 1984 yılında uygulanmaya başlanan imar barışından bugüne kadar yüz binlerce vatandaş yararlanmıştı. Söz konusu düzenlemenin 2023 yılında da uygulanıp uygulanmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, imar barışı Meclis'e geldi mi? İmar affı var mı, ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...

2023 İMAR AFFI ÇIKACAK MI?

İmar Barışı olarak da bilinen imar affı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 2023 yılında imar affı çıkıp çıkmayacağı yönünde açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020 yılında yaptığı açıklamada, "Yeni bir imar barışı süreci şu an için söz konusu değil." ifadelerini kullanmıştı.

Kurum, imar affı uygulamasının vatandaşların elektrik, su, doğal gaz gibi konulardaki sorunlarını aşmaları, mülklerini teminat olarak gösterebilmeleri ve kat mülkiyetine geçme süreçlerini işleten bir barış süreci olduğunu ifade etmişti.

30 BİN YAPI KAYIT BELGESİ AYKIRILIK NEDENİYLE İPTAL EDİLMİŞTİ

İmar barışına en çok başvurulan illerin başında İstanbul'un geldiğini, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini belirten Bakan Kurum, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Vatandaşlarımızın başvurularının kanuna uygun olup olmadığının ve 31 Aralık 2017'den önce yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapıyoruz. Yapı kayıt belgelerinde aykırılıklar tespit ediyoruz, yine yapı kayıt belgelerinde fiilen sahaya uymayan, doğru beyan edilip edilmediği süreçleriyle ilgili kontrol ettiğimizde farklılıklar görüyoruz. Bu çerçevede gelinen tarih itibarıyla yaklaşık 30 bin yapı kayıt belgesi aykırılık nedeniyle iptal edilmiştir ve bu yapılara ilişkin de hukuki süreç başlatılmıştır. Bu işlemi açıkçası devam ettireceğiz."

"Yeni bir imar barışı süreci şu an için söz konusu değil." diyen Kurum, süreci hakkaniyet, eşitlik ve şeffaflık çerçevesinde yönetecek adımlar attıklarını vurguladı.

İMAR AFFI NEDİR?

İmar affı gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna denir. İmar affının bir diğer adı imar barışıdır. İmar affı ilk kez 1984'de çıkarıldı. Affın amacı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellemektir.

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