İmar affı 2023 son dakika! İmar Barışı için gözler Meclis’te! İmar affı var mı, ne zaman çıkacak? SON DURUM!

Son dakika haberi... İmar affı, binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Kaçak ve çarpık yapıların önüne geçilmesi amacıyla ilk kez 1984 yılında uygulanmaya başlanan imar barışından bugüne kadar yüz binlerce vatandaş yararlanmıştı. Söz konusu düzenlemenin 2023 yılında da uygulanıp uygulanmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, imar barışı Meclis'e geldi mi? İmar affı var mı, ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...

2023 İMAR AFFI ÇIKACAK MI?

İmar Barışı olarak da bilinen imar affı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 2023 yılında imar affı çıkıp çıkmayacağı yönünde açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.