Gözler şubat yağışlarında! Tarımda kırmızı alarm yok

Ulusal Baklagil Konseyi (UBK) Başkanı Abdullah Özdemir, iklim krizinin mevsimleri de etkilediğini belirterek, "Yağışlar beklentilerin altında gidiyor ancak tarım sektöründe henüz kırmızı alarma geçilmedi" dedi. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis de, "Kuraklık nedeniyle bazı bölgelerde az miktarda kayıp yaşanabilir belki ancak geçen yıla göre bu yıl ekiliş arttı. Eğer şubatta kar yağarsa bu durum telafi edilebilir. Verim kaybı olmadan bu sezon hasadı yapılır" diye konuştu.