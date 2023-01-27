27 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Tokyo'da enflasyon son 41 yılın en yükseğinde

Tokyo'da enflasyon son 41 yılın en yükseğinde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
ABONE OL
Tokyo’da enflasyon son 41 yılın en yükseğinde

Tokyo'da çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yükselen enerji ve ham madde maliyetleri sonrası Ocak 2023'te, önceki yıla kıyasla yüzde 4,3 yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA