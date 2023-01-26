Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2023 asgari ücrete YENİ ZAM olacak mı? Asgari ücret son dakika haberleri!
Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.Bakan Bilgin asgari ücrete yönelik önemli önemli açıklamalarda bulundu. 2023 asgari ücret zam oranı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Peki, 2023 asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak? Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? İşte, merak edilenler....
"Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. 2023 yılının ilk ayını geride bırakmaya günler kala, zamlı asgari ücretler de yavaş yavaş hesaplara yatmış olacak. Asgari ücrete ikinci bir zam yapılacak mı? sorusu da arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Konuya ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Peki, Asgari ücrete yeni zam gelecek mi, ne zaman?İşte, konuya dair merak edilenler...
ASGARİ ÜCRETE YENİ ZAM GELİR Mİ?
Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir.Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var.Asgari ücreti 455-460 dolar seviyesine çıkararak Türkiye'nin ekonomik gücünü gösterdik."
2023 ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?
Çalışanların bir aylık çalışmanın ardından maaş ödemelerini alıyor. Bu sebeple Aralık ayında belirlenen Asgari ücret Ocak ayında zamlı olarak hesaplara yatmadı.2023 yılının asgari ücreti, Şubat ayında zamlı olarak çalışanların hesaplarına yatırılacak.
2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yeni asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı.Asgari ücret brüt olarak da 10 bin 8 TL oldu. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre işverenlere verilen destek işçi başına 250 TL oldu.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 860 binin üzerinde işletmeyle birlikte ev hizmetlisi çalıştıran işveren de yararlanacak.
Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2022 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Asgari ücret rakamının bir önceki yılın başına göre 2 kat artışla 8 bin 507 liraya yükseltildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret desteğini artırma kararı aldıklarını duyurdu:
"Yapılan artışın istihdamda herhangi bir sıkıntıya yol açmaması için asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldık."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2023 asgari ücrete YENİ ZAM olacak mı? Asgari ücret son dakika haberleri!
- TOKİ’den EV ALMAK isteyenlere YOL AÇILDI! Yeni ilanlara BÜYÜK RAĞBET var! Net- brüt 65-40 m2 2+1, 3+1 daire! 318 bin TL'lik evler, 1.594 TL'ye...
- Al Sancak dizisi 2.BÖLÜM İZLE! TRT 1 Al Sancak yeni bölüm FULL izle! Al Sancak SON BÖLÜM...
- Şivlilik nedir, ne zaman kutlanır? Konya Şivlilik geleneği kutlama etkinlikleri neler?
- 25 Ocak reyting sonuçları AÇIKLANDI! Dün reytinglerde hangi program birinci oldu? Kuruluş Osman, Çöp Adam, Survivor...
- Regaib Kandili kaç rekat namaz kılınır? Regaib Kandil namazı ne zaman, saat kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri...
- REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ 2023! Regaip gecesi hangi ibadetler yapılır? Okunacak dualar, tutulacak oruçlar...
- Regaip Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte, Regaip Kandili tesbihleri ve faziletleri...
- Gelinim Mutfakta final mi, bitiyor mu? Gelinim Mutfakta ara final ne zaman? BÜYÜK ÖDÜL ne olacak?
- Emekliye 5.500 TL İKRAMİYE bayram havası estirecek! % 122 zam etkisi! 4.904 TL ALINABİLECEK! Refah payı, ek zam ve taban aylık...
- Cihan Paçacı kimdir? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı istifa mı etti, neden?
- Dersler Şubat'ın kaçında başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB 2. DÖNEM TATİL TAKVİMİ