Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2023 asgari ücrete YENİ ZAM olacak mı? Asgari ücret son dakika haberleri!

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yeni asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı.Asgari ücret brüt olarak da 10 bin 8 TL oldu. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre işverenlere verilen destek işçi başına 250 TL oldu.