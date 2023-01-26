26 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2023 asgari ücrete YENİ ZAM olacak mı? Asgari ücret son dakika haberleri!

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2023 asgari ücrete YENİ ZAM olacak mı? Asgari ücret son dakika haberleri!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2023
ABONE OL
Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2023 asgari ücrete YENİ ZAM olacak mı? Asgari ücret son dakika haberleri!

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.Bakan Bilgin asgari ücrete yönelik önemli önemli açıklamalarda bulundu. 2023 asgari ücret zam oranı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Peki, 2023 asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak? Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? İşte, merak edilenler....

"Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusu milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. 2023 yılının ilk ayını geride bırakmaya günler kala, zamlı asgari ücretler de yavaş yavaş hesaplara yatmış olacak. Asgari ücrete ikinci bir zam yapılacak mı? sorusu da arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Konuya ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Peki, Asgari ücrete yeni zam gelecek mi, ne zaman?İşte, konuya dair merak edilenler...

ASGARİ ÜCRETE YENİ ZAM GELİR Mİ?

Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir.Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var.Asgari ücreti 455-460 dolar seviyesine çıkararak Türkiye'nin ekonomik gücünü gösterdik."

2023 ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

Çalışanların bir aylık çalışmanın ardından maaş ödemelerini alıyor. Bu sebeple Aralık ayında belirlenen Asgari ücret Ocak ayında zamlı olarak hesaplara yatmadı.2023 yılının asgari ücreti, Şubat ayında zamlı olarak çalışanların hesaplarına yatırılacak.

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yeni asgari ücreti 8 bin 500 TL olarak açıkladı.Asgari ücret brüt olarak da 10 bin 8 TL oldu. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre işverenlere verilen destek işçi başına 250 TL oldu.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 860 binin üzerinde işletmeyle birlikte ev hizmetlisi çalıştıran işveren de yararlanacak.

Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2022 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Asgari ücret rakamının bir önceki yılın başına göre 2 kat artışla 8 bin 507 liraya yükseltildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret desteğini artırma kararı aldıklarını duyurdu:

"Yapılan artışın istihdamda herhangi bir sıkıntıya yol açmaması için asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldık."

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA