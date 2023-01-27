İşçiye ve emekliye farklar yatıyor! Kamu işçileri kaç TL ikramiye alacak?

Kamu işçisi ikramiye ödemesi ile ilgili detaylar belli oldu. 2023 yılı içerisinde 4 taksit şeklinde ödenecek 52 günlük tediye ödemelerinin tarihleri açıklandı. Yılın ilk yarısında 26 günlük ödenecek tediyenin ilk 13 günlük taksitinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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