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Emeklilik hesabı nasıl yapılır? Kimler nasıl emekli olacak? EYT’de 3600 günden emekli olunur mu? Şartlar neler? A Haber'de anlattı

EYT düzenlemesi, TBMM'de yasalaşma aşamasına geldi. Emeklilik hesaplamalarında merak edilenler var. SSK'lılar için 3600 Bağkurlular için 4500 gün emeklilik hesaplaması nasıl olacak? Şartlar neler? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. TÜKONFED Piyasa Gözetim Komisyonu Başkanı Murat Bal, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 25.01.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 11:56
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Emeklilik hesabı nasıl yapılır? Kimler nasıl emekli olacak? EYT’de 3600 günden emekli olunur mu? Şartlar neler? A Haber’de anlattı

Bu hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili en çok merak edilen konulardan biri ilk maaşların ne zaman alınacağı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik hesabı nasıl yapılır? EYT’de 3600 günden emekli olunur mu? Şartlar neler? A Haber’de anlattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mart ayını işaret etti.

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Emeklilik hesabı nasıl yapılır? EYT’de 3600 günden emekli olunur mu? Şartlar neler? A Haber’de anlattı

Bakan Bilgin, "Bizim beklentimiz Mart'ın birinde EYT'lilerin ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Emeklilik hesabı nasıl yapılır? Kimler nasıl emekli olacak? EYT’de 3600 günden emekli olunur mu? Şartlar neler? A Haber’de anlattı

EYT'de 5 adımlı yasalaşma aşamasına geçildi. Peki EYT'de 3600 günden emekli olunur mu? EYT'de 3600 gün ile kısmi emekliliğin şartları ne? Emeklilik hesabı nasıl yapılır? 3600 ve 5400 gün primle emeklilik hesaplaması nasıl yapılacak? TÜKONFED Piyasa Gözetim Komisyonu Başkanı Murat Bal, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Emeklilik hesabı nasıl yapılır? Kimler nasıl emekli olacak? EYT’de 3600 günden emekli olunur mu? Şartlar neler? A Haber’de anlattı

EYT'de diğer hemen hemen bütün şartlar açıklığa kavuştu. Sayın Bakan Bilgin'in Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleriyle biz anladık ki EYT'de 99 öncesine döneceğiz, 5.000 gün 4A'da şu anda görünen 9.000 günde 4B'de olmak üzere buna döneceğiz.