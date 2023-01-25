Emeklilik hesabı nasıl yapılır? Kimler nasıl emekli olacak? EYT’de 3600 günden emekli olunur mu? Şartlar neler? A Haber’de anlattı

EYT'de 5 adımlı yasalaşma aşamasına geçildi. Peki EYT'de 3600 günden emekli olunur mu? EYT'de 3600 gün ile kısmi emekliliğin şartları ne? Emeklilik hesabı nasıl yapılır? 3600 ve 5400 gün primle emeklilik hesaplaması nasıl yapılacak? TÜKONFED Piyasa Gözetim Komisyonu Başkanı Murat Bal, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;