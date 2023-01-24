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Kamu alacakları yapılandırılıyor! Yapılandırmada vade 4 yıl olacak… Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati detayları açıkladı

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Giriş: 24.01.2023 16:16
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İş Dünyası ile Buluşma programına katıldı. Bakan Nebati, "Ödeme süresini uzun tuttuk, kısa sürede indirim olacak" dedi.
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