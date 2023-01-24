TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum: 2023 Ocak ayı TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
TOKİ'nin geçen yıl gerçekleştirdiği arsa başvuruları büyük ilgi gördü. Sosyal konut ve arsa başvuruları tamamlanırken, konutların kura çekimi çoğu ilde tamamlandı. Şimdi ise gözler arsa kuralarına çevrildi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere başvuru yapılan illerde kuraların tarihleri merak ediliyor. Peki, TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum nedir? 2023 Ocak ayı TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
TOKİ arsa başvuru sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan arsa başvuruları 15 Kasım 2022 tarihinde tamamlanmıştı. Arsa başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, heyecan içinde kura tarihini araştırıyor. Peki, TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum nedir? 2023 Ocak ayı TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
TOKİ ARSA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Hemen şunu belirtelim ki, TOKİ tarafından arsa kura takvimi henüz duyurulmadı. TOKİ tarafından önümüzdeki günlerde arsa kura tarihlerinin duyurulması bekleniyor.
TOKİ ARSA ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.
Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
TAHSİS SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
* Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.
* Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.
a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.
b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
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- TOKİ arsa başvuru sonuçları son durum: 2023 Ocak ayı TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
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