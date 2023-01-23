Konut kredisi hesaplama nasıl, nereden yapılır? 0.69 15 yıl konut kredisi hesaplama işlemi nasıl yapılır? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...

0.69 KONUT KREDİSİ NASIL HESAPLANIR?

Orta gelir grubu için başlatılan konut kredisi fırsatı büyük talep gördü. Vatandaşlar da konut kredisi hesaplama işleminin nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. 0.69 faiz oranıyla 120 ya da 180 ay konut kredisi hesaplama işlemleri Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın internet sitelerinde yer alıyor. Bizler sizler için ödeme ve faiz oranlarını hesapladık. Aşağıda yer alan bilgilere göre çekilen kredi ve ödenecek tutarları öğrenebilirsiniz.