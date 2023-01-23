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Konut kredisi hesaplama nasıl, nereden yapılır? 0.69 15 yıl konut kredisi hesaplama işlemi nasıl yapılır? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023
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Konut kredisi hesaplama nasıl, nereden yapılır? 0.69 15 yıl konut kredisi hesaplama işlemi nasıl yapılır? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...

"0.69 15 yıl konut kredisi hesaplama işlemi nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Orta gelirliye yönelik başlatılan konut kampanyası için detay belli oldu. Kamu bankaları Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank 0.69 faizle konut kredi desteği sağlıyor. Peki, konut kredisi hesaplama nasıl, nereden yapılır? 0.69 15 yıl konut kredisi hesaplama işlemi nasıl yapılır? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...

"Konut kredisi hesaplama nasıl, nereden yapılır? 0.69 15 yıl konut kredisi hesaplama işlemi nasıl yapılır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Orta gelirliye yönelik başlatılan konut kampanyası vatandaşların ev sahibi olabilmesi için büyük deste sağlıyor. Peki, Konut kredisi hesaplama nasıl, nereden yapılır? 0.69 15 yıl konut kredisi hesaplama işlemi nasıl yapılır? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...

0.69 KONUT KREDİSİ NASIL HESAPLANIR?

Orta gelir grubu için başlatılan konut kredisi fırsatı büyük talep gördü. Vatandaşlar da konut kredisi hesaplama işleminin nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. 0.69 faiz oranıyla 120 ya da 180 ay konut kredisi hesaplama işlemleri Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın internet sitelerinde yer alıyor. Bizler sizler için ödeme ve faiz oranlarını hesapladık. Aşağıda yer alan bilgilere göre çekilen kredi ve ödenecek tutarları öğrenebilirsiniz.

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA 0.69 15 YIL (180 AY)

500.000 TL 15 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oran ile aylık taksit 4.859,43 TL, toplam geri ödeme 874.697,78 TL.

750.000 TL 15 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oranı ile aylık taksit 7.289,15 TL, toplam geri ödeme 1.312.046,67 TL.

1.000.000 TL 15 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oranı ile aylık taksit 9.718,86 TL toplam geri ödeme 1.749.395,57 TL.

2.000.000 15 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oranı ile aylık taksit 19.437,73 TL toplam geri ödeme 3.498.791,13 TL

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA 0.69 10 YIL (120 AY)

500.000 TL 10 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oran ile aylık taksit 6.140,61 TL, toplam geri ödeme 736.872,87 TL.

750.000 TL 10 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oranı ile aylık taksit 9.210,91 TL, toplam geri ödeme 1.105.309,69 TL.

1.000.000 TL 10 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oranı ile aylık taksit 12.281,22 TL toplam geri ödeme 1.473.745,88 TL.

2.000.000 10 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oranı ile aylık taksit 24.562,43 TL toplam geri ödeme 2.947.492,35 TL

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA 0.99 15 YIL (180 AY)

500.000 TL 15 yıl vadeli konut kredisini %0,99 faiz oran ile aylık taksit 5.962,29 TL, toplam geri ödeme 1.073.213,66 TL.

750.000 TL 15 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oranı ile aylık taksit 1.609.819,04 TL, toplam geri ödeme 1.312.046,67 TL.

1.000.000 TL 15 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oranı ile aylık taksit 11.924,59 TL toplam geri ödeme 2.146.424,25 TL.

2.000.000 15 yıl vadeli konut kredisini %0,69 faiz oranı ile aylık taksit 23.849,17 TL toplam geri ödeme 4.292.852,13 TL

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