SGK VERGİ AFFI 2023! Vergi affı çıktı mı? Vergi affı ne zaman çıkacak, hangi tarihte? Borç yapılandırma işlemleri...
Vergi borçlarına af geleceği haberini duyanlar, araştırmalarına başladı. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi için gözler kritik Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, "Vergi affı çıktı mı, ne zaman çıkacak?" İşte, haberin detayları..
Vergi borçlarına af gelmesini bekleyen milyonlarca vatandaş için son dakika açıklaması yapıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi ve SGK borç yapılandırması için çalışmalara başlayan hükümet, 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borçlarını yapılandıracak. Bu noktada vatandaşlar, "Vergi affı çıktı mı? Vergi affı ne zaman çıkacak, hangi tarihte?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, vergi affı 2023 hakkında merak edilenler...
VERGİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Borç yapılandırma paketiyle birlikte 31 Aralık 2022'ye kadar var olan vergi ve SGK borçları yapılandırma kapsamına alınacak. Vergi affıyla birlikte borçlar uzun vadeye bölünecek ve rahat ödeme imkanı elde edilecek.
2023 YENİ BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ NEDİR?
Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması için hazırlıklar başladı. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan vergi ve SGK borçları yapılandırma kapsamına alınacak. Borçlar uzun vadelere bölünecek ve borçluların rahat ödemesine imkan tanınacak.
VERGİ, SGK, TRAFİK CEZASI, BELEDİYE BORCU, MATRAH ARTIRIMI
Vergi, sigorta primi (SGK ve Bağ-Kur), idari para cezaları gibi borçlar yapılandırmaya dahil edilecek. Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı da tanınacak. Belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırma içine alınacak. Motorlu Taşıtlar Vergileri, nüfus cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, gümrük cezaları, askerlik cezalarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.
FAİZLER BÜYÜK ORANDA SİLİNECEK
Taksitli ödeme seçeneklerinin yanında ana para borçlarına işleyen faizlerin büyük kısmının silinmesi bekleniyor. Daha önce de yapılan yapılandırmalarda olduğu gibi 36 aya kadar vade yapılması beklentisi yükseldi. Belli periyotlarda yapılacak olan taksitlendirmeler borçluları zorlamadan ödeme imkanına kavuşturacak.
DÜŞÜK TUTARLI BORÇLAR KOMPLE SİLİNEBİLİR
Düşük tutarlı olan borçların ise komple silinmesi gündeme gelebilir.
GÖZLER KABİNE'DE!
Yapılandırma paketi Pazartesi günü Kabine'de gündeme gelecek. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detayları açıklaması beklenecek.
YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ VERGİ DAİRELERİ VE GIB.GOV.TR ÜZERİNDEN OLACAK
Vergi yapılandırma işlemleri daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi vergi daireleri ve internet üzerinden gib.gov.tr aracılığıyla yapılabilecek. Zaman kaybı olmaması adına internet üzerinden başvuruların yapılması kolaylık sağlıyor.
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