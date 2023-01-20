SGK VERGİ AFFI 2023! Vergi affı çıktı mı? Vergi affı ne zaman çıkacak, hangi tarihte? Borç yapılandırma işlemleri...

Vergi borçlarına af gelmesini bekleyen milyonlarca vatandaş için son dakika açıklaması yapıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi ve SGK borç yapılandırması için çalışmalara başlayan hükümet, 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan vergi borçlarını yapılandıracak. Bu noktada vatandaşlar, "Vergi affı çıktı mı? Vergi affı ne zaman çıkacak, hangi tarihte?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, vergi affı 2023 hakkında merak edilenler...