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Haberler Galeri TCMB 2023 Ocak faiz kararı son dakika: Merkez Bankası yılın ilk faiz kararı ne oldu? TCMB politika faizi yüzde kaç?

TCMB 2023 Ocak faiz kararı son dakika: Merkez Bankası yılın ilk faiz kararı ne oldu? TCMB politika faizi yüzde kaç?

Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı yakından takip edilecek. TCMB, 2022 Kasım'da politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 9'a çekmiş, Aralık'ta ise faizi sabit bırakmıştı. Yılın ilk faiz kararının ne olacağı yönünde araştırmalar sürüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 09:36
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TCMB 2023 Ocak faiz kararı son dakika: Merkez Bankası yılın ilk faiz kararı ne oldu? TCMB politika faizi yüzde kaç?

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak. TCMB, iki ay önce politika faizini 150 baz puanlık indirimle tek haneye indirmişti. Geçen ay ise politika faizi sabit tutuldu. Yurt içi piyasalarda gözler TCMB'nin bugünkü açıklacağı faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TCMB 2023 Ocak faiz kararı son dakika: Merkez Bankası yılın ilk faiz kararı ne oldu? TCMB politika faizi yüzde kaç?

MERKEZ BANKASI YILIN İLK FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2023 Ocak ayı faiz kararı bugün saat 14:00'de açıklanacak. Faiz kararı açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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TCMB 2023 Ocak faiz kararı son dakika: Merkez Bankası yılın ilk faiz kararı ne oldu? TCMB politika faizi yüzde kaç?

FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

Ekonomistler, TCMB'nin yüzde 9 düzeyindeki politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

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TCMB 2023 Ocak faiz kararı son dakika: Merkez Bankası yılın ilk faiz kararı ne oldu? TCMB politika faizi yüzde kaç?

TCMB'nin 2023 yılı PPK toplantı takvimi şöyle:

19 Ocak
23 Şubat
23 Mart
27 Nisan
25 Mayıs
22 Haziran
20 Temmuz
24 Ağustos
21 Eylül
26 Ekim
23 Kasım
21 Aralık

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TCMB 2023 Ocak faiz kararı son dakika: Merkez Bankası yılın ilk faiz kararı ne oldu? TCMB politika faizi yüzde kaç?

TCMB'NİN 2023 YILI PARA POLİTİKASI VE LİRALAŞMA STRATEJİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gelecek yıl izlenecek politikalara dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi'ni yayımladı.