TCMB 2023 Ocak faiz kararı son dakika: Merkez Bankası yılın ilk faiz kararı ne oldu? TCMB politika faizi yüzde kaç?

Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı yakından takip edilecek. TCMB, 2022 Kasım'da politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 9'a çekmiş, Aralık'ta ise faizi sabit bırakmıştı. Yılın ilk faiz kararının ne olacağı yönünde araştırmalar sürüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.01.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 09:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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