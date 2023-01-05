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Amazon’un üst düzey yöneticisi duyurdu! 18 binden fazla çalışan işten çıkarılacak

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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Amazon’un üst düzey yöneticisi duyurdu! 18 binden fazla çalışan işten çıkarılacak

ABD merkezli e-ticaret şirketi olan Amazon'un Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, 18 binden fazla çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu. İşlerine son verilecek kişilerin çoğunluğunun Amazon mağazaları ile kişiler, deneyim ve teknoloji (PXT) organizasyonunda olduklarını belirtti.

Amazon'un Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "Kasımda ve bugün açıkladığımız rakamlara göre, 18 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bazı birimlerin işten çıkarmalardan etkileneceğini kaydeden Jassy ancak işlerine son verilecek kişilerin çoğunluğunun Amazon mağazaları ile kişiler, deneyim ve teknoloji (PXT) organizasyonunda olduklarını belirtti.

Jassy, işten çıkarılan çalışanlara tazminatlar ve geçici süreli sağlık sigortaları primlerinin ödenmesi gibi bazı desteklerinin olacağını kaydetti.

Kasımda şirket, büyük çaplı işten çıkarmalara başlayacağını duyurmuştu.

Eylül ayı verilerine göre, Amazon'un 1,5 milyon çalışanı bulunuyor.

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