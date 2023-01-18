4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2023 Ocak emekli memur zam farkı ne zaman yatacak? SON DAKİKA HABERLER

4C emekli maaş farkı ödeme takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2023 Ocak zammı ile milyonların geliri artarken, ay başında maaşlarını zamsız olarak alan memur emeklileri, maaş farklarının ödeneceği tarihi araştırıyor. Yüzde 30'luk zam oranı doğrultusunda, en düşük memur emekli maaşı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi. Peki, 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2023 Ocak emekli memur zam farkı ne zaman yatacak? İşte son gelişmeeler...

4C EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli memurlar maaşlarını ay başında zamsız olarak aldılar. Memur emeklilerinin 2023 yılı zam farkı bu ay içinde açıklanacak takvime göre hesaplarına yatırılacak. Ancak maaş farkı ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.