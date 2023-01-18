4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2023 Ocak emekli memur zam farkı ne zaman yatacak? SON DAKİKA HABERLER
Memur emeklileri maaşlarını ay başında zamsız olarak aldılar. Ocak zammının belli olmasının ardından ortaya çıkan maaş farkı ayrıca ödenecek. Emekli memur yeni maaşlarının belli olmasının ardından gözler maaş farkı ödemelerine çevrildi. Enflasyon artışlarının üzerinde açıklanan sosyal refah emekli ve memur maaşlarında yüzde 30 artış gerçekleşti. Peki, 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2023 Ocak emekli memur zam farkı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
4C emekli maaş farkı ödeme takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2023 Ocak zammı ile milyonların geliri artarken, ay başında maaşlarını zamsız olarak alan memur emeklileri, maaş farklarının ödeneceği tarihi araştırıyor. Yüzde 30'luk zam oranı doğrultusunda, en düşük memur emekli maaşı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi. Peki, 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2023 Ocak emekli memur zam farkı ne zaman yatacak? İşte son gelişmeeler...
4C EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekli memurlar maaşlarını ay başında zamsız olarak aldılar. Memur emeklilerinin 2023 yılı zam farkı bu ay içinde açıklanacak takvime göre hesaplarına yatırılacak. Ancak maaş farkı ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
MEMUR EMEKLİLERİNE 3600 EK GÖSTERGE FARKI DA GELİYOR
Memur emeklileri açısından bir başka artış da 3600 ek gösterge farkından gelecek. Ek göstergesi 600 puan artan unvanlarda maaş artışı 260 TL olurken ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 25 hizmet yılı olanlara 2.115 TL ilave zam yapılacak.
3000'den 3600'e çıkan ek göstergelerde hizmet yılı 30 ise ilave zam 2.240 TL'ye ulaşacak. Ek göstergesi 2.200'den 3600'e çıkanlarda hizmet yılı 25 olanlar 2.463 TL, 30 hizmet yılı olanlar ise 2.587 TL ilave zam alacaklar. Bu emeklilerin zamlı maaşları ek gösterge artışı eklendikten sonra yüzde 30 artırılacak. Ayrıca 15 Ocak'tan sonra emekli olacakların alacakları ikramiyelerde de 70 bin lirayı geçen miktarlarda artış olacak.
TEMMUZ'DA YENİDEN ARTACAK
Temmuz ayına kadar geçerli bu oranlar yılın ikinci yarısında yeniden artırılacak. Taban maaş artışıyla birlikte toplam artış 21.9 milyar TL'yi bulurken yararlanacak emekli sayısı da 2 milyon 721 bin olacak. Emeklilere yapılacak yüzde 30 zam sonrasında artış miktarı toplamda 131,5 milyar liraya ulaşırken toplamda 14 milyon emekli yararlanacak. Memura yüzde 30 zamla birlikte 138.4 milyar TL artış yapılırken yararlanacak kişi sayısı 4 milyonu geçecek.
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- 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2023 Ocak emekli memur zam farkı ne zaman yatacak? SON DAKİKA HABERLER
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