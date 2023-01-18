Taşeron çalışanlarına kadro müjdesi! İki ayda da birer maaş ödül! THY'den personellerine sevindiren haber...
Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yaptığı açıklamada THY adına taşeron şirketlerde çalışan personellerin kadroya alınacağını belirtti. Bolat ayrıca "Nisan ve temmuz ayında birer maaş olarak ödüllendireceğiz." dedi. İşte detaylar...
Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, taşeron şirketlerde THY adına çalışan personelin kadroya alınacağını duyurdu.
HEPSİ KADROYA ALINACAK
Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Taşeron şirketlerde sadece bizim için çalışan tüm arkadaşlarımız, mart-nisan ayına kadar THY'li olacak. Yüzde 100 THY'nin iştiraki olan TK-Hizmet-Servis A.Ş.'yi kurarak hepsini ailemizin gerçek üyesi yapacağız" ifadelerini kullandı.
"NİSAN VE TEMMUZ AYINDA BİRER MAAŞ ÖDÜLLENDİRECEĞİZ"
Bu yıl personele verilecek başarı ödüllerini de arttırdıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:
"2023 yılı başarı ödülümüzün oranını kârımızın yüzde 15'ine yükselttik. Nisan ve temmuz ayında birer maaş olarak ödüllendireceğiz. Yani nisan ayında 3 maaş ve temmuz ayında aynı şekilde 3 maaş vereceğiz. Yaptığımız kârın yüzde 15'inden bu 2 maaşın toplamını düşeceğiz. Ne kalıyorsa onları da 2023 aralık maaşıyla birlikte ödeyeceğiz. Geçen sene olduğu gibi bu ödüller aynı şekilde tüm iştiraklerimizdeki arkadaşlarımıza da uygulanacak."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı? Netflix'ten onay geldi...
- Teşekkür takdir belgesi kaç puanla alınır 2023? Lise, ortaokulda teşekkür belgesi nasıl alınır? MEB teşekkür takdir belgesi sorgulama…
- EYT sonrası kritik detay netleşti! Staj sigorta başlangıç sayılacak mı? 1999 - 2000 - 2001 sigorta girişliler dikkat! Staj, çıraklık, stajyer statüsü...
- Çarşı ve Mahalle Bekçisi 2023 alım ilanı yayımlandı! En az lise mezunları e-Devletten başvurabilir: İşte 1.250 bekçi alımı için aranan şartlar
- MEB TYP alımları ne zaman, açıklama geldi mi? MEB TYP personel alım tarihleri açıklandı mı?
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alım tarihi açıklandı mı?
- MSB 16 bin personel alımı ne zaman yapılacak 2023? MSB sözleşmeli er ve erbaş personel alım şartları açıklandı mı?
- MEB'den yarıyıl tatili öncesi son dakika açıklaması: İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiriyor! Bu yıl ilk defa yapılacak
- Yarıyıl tatilinde dershaneler açık mı? DYK var mı? Sömestr tatilinde KYK yurt ücreti ödenir mi? 15 tatilde okul servis ücreti veriliyor mu?
- Bu tarif ayrılık acısını unutturacak! Gelinim Mutfakta ayrılık acısı yemeği nasıl yapılır? Tarifi, yapılışı ve malzemeler...
- PYBS Ocak ayı burs ödemeleri yattı mı, ne zaman? MEB PYBS burs ödemeleri ayın kaçında yatar?
- The Last of Us kaç bölüm? 2. bölüm ne zaman? Türkiye'de nerede yayınlanıyor? Hangi Platformda? Ücretli mi? The Last of Us dizi konusu ve oyuncuları