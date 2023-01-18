18 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Taşeron çalışanlarına kadro müjdesi! İki ayda da birer maaş ödül! THY'den personellerine sevindiren haber...

Taşeron çalışanlarına kadro müjdesi! İki ayda da birer maaş ödül! THY'den personellerine sevindiren haber...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
ABONE OL
Taşeron çalışanlarına kadro müjdesi! İki ayda da birer maaş ödül! THY’den personellerine sevindiren haber...

Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yaptığı açıklamada THY adına taşeron şirketlerde çalışan personellerin kadroya alınacağını belirtti. Bolat ayrıca "Nisan ve temmuz ayında birer maaş olarak ödüllendireceğiz." dedi. İşte detaylar...

Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, taşeron şirketlerde THY adına çalışan personelin kadroya alınacağını duyurdu.

HEPSİ KADROYA ALINACAK

Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Taşeron şirketlerde sadece bizim için çalışan tüm arkadaşlarımız, mart-nisan ayına kadar THY'li olacak. Yüzde 100 THY'nin iştiraki olan TK-Hizmet-Servis A.Ş.'yi kurarak hepsini ailemizin gerçek üyesi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"NİSAN VE TEMMUZ AYINDA BİRER MAAŞ ÖDÜLLENDİRECEĞİZ"

Bu yıl personele verilecek başarı ödüllerini de arttırdıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"2023 yılı başarı ödülümüzün oranını kârımızın yüzde 15'ine yükselttik. Nisan ve temmuz ayında birer maaş olarak ödüllendireceğiz. Yani nisan ayında 3 maaş ve temmuz ayında aynı şekilde 3 maaş vereceğiz. Yaptığımız kârın yüzde 15'inden bu 2 maaşın toplamını düşeceğiz. Ne kalıyorsa onları da 2023 aralık maaşıyla birlikte ödeyeceğiz. Geçen sene olduğu gibi bu ödüller aynı şekilde tüm iştiraklerimizdeki arkadaşlarımıza da uygulanacak."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA