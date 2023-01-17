TOKİ kura takvimi Ocak 2023: Bu ay kura çekimi hangi illerde yapılacak? Antalya, İstanbul, Kocaeli, Yalova...
TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi devam ediyor. İl bazında belirli tarihlerde gerçekleştirilen kura çekimi için vatandaşlar heyecan içinde. 250 bin sosyal konut için geçen sene başlatılan başvuruların ardından kura heyecanı başladı. Pek çok ilde hak sahipleri belirlenirken ocak ayında kura çekimi yapılacak iller ve tarihleri belli oldu. Peki, bu ay kura çekimi hangi illerde yapılacak? Antalya, İstanbul, Kocaeli, Yalova TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte Ocak 2023 TOKİ kura takvimi...
TOKİ sosyal konut kura tarihleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 81 ilde gerçekleştirilecek 250 bin sosyal konut projesinde kura çekimi devam ediyor. Ev sahibi olmayı bekleyen dar gelirli vatandaşlar için gerçekleştirilen sosyal konutta 6. etap kura çekimi başladı. Ocak ayı TOKİ kura takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bu ay kura çekimi hangi illerde yapılacak? Antalya, İstanbul, Kocaeli, Yalova TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte cevaplar...
OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ
2023 Ocak ayında yapılacak il il TOKİ kura tarihleri şu şekilde:
TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA
"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.
1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.
• Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.
• Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.
• İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
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