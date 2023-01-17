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Haberler Galeri Avrupa'nın en uzun tüneli: Zigana! Açılışına aylar kaldı | Yılda 139 milyon TL tasarruf sağlayacak

Avrupa'nın en uzun tüneli: Zigana! Açılışına aylar kaldı | Yılda 139 milyon TL tasarruf sağlayacak

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta tamamlandığında, dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak 14,5 kilometre uzunluğundaki Zigana Tüneli, nisan ayında ulaşıma açılıyor. Yurt içi kara yolu ulaşımıyla uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkı sağlayacak proje ile zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan ise 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilecek.

Giriş Tarihi: 17.01.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 10:30
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Avrupa’nın en uzun tüneli: Zigana! Açılışına aylar kaldı | Yılda 139 milyon TL tasarruf sağlayacak

Trabzon- Gümüşhane kara yolu üzerine yapılan, 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları tamamlandı. Işığın göründüğü proje ile Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa edildi.

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Avrupa’nın en uzun tüneli: Zigana! Açılışına aylar kaldı | Yılda 139 milyon TL tasarruf sağlayacak

Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden bin 15 metre kotundan girilip, bin 264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden bin 212 metre kotundan çıkacak tünel ile Zigana Dağı geçilecek.

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Avrupa’nın en uzun tüneli: Zigana! Açılışına aylar kaldı | Yılda 139 milyon TL tasarruf sağlayacak

MESAFE 30 DAKİKA KISALACAK

Mevcut Zigana Tüneli, yaklaşık bin 800 metre kotlarından geçiliyor. Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak.

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Avrupa’nın en uzun tüneli: Zigana! Açılışına aylar kaldı | Yılda 139 milyon TL tasarruf sağlayacak

Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı, 30 dakika kısaltacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki tünel tamamlandığında dünyanın 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak.

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Avrupa’nın en uzun tüneli: Zigana! Açılışına aylar kaldı | Yılda 139 milyon TL tasarruf sağlayacak

Kara yolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan 'dikey şaft yapıları', Zigana Tüneli'nde uygulandı. Proje ile 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısına yer verildi.