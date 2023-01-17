Avrupa'nın en uzun tüneli: Zigana! Açılışına aylar kaldı | Yılda 139 milyon TL tasarruf sağlayacak

Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta tamamlandığında, dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak 14,5 kilometre uzunluğundaki Zigana Tüneli, nisan ayında ulaşıma açılıyor. Yurt içi kara yolu ulaşımıyla uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkı sağlayacak proje ile zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan ise 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edilecek.

Giriş Tarihi: 17.01.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 10:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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