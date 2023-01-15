Merkez Bankası Türk Lirası’nı desteklemek için zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Makroihtiyati Tedbirler Hakkında Basın Duyurusu

2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi Metni'nde, liralaşma stratejisi çerçevesinde uygulanacak politikaların, bankacılık sisteminin hem varlık hem de yükümlülük tarafında Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak artırılması amacıyla güçlendirilerek kullanılmaya devam edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, kur korumalı mevduat dışındaki Türk lirası mevduatın öncelikli olarak özendirilerek, Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde adımlar atılmaya devam edileceği kamuoyu ile paylaşılmıştır.