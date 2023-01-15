Teklif Meclis'e sunuldu! Küçük üretici korunacak | 30 günde bozulan gıdanın ödemesi 1 ayda yapılacak
AK Parti, zincir marketler ve e-ticaret platformlarında küçük üreticinin korunması için yeni yasa teklifi Meclis’e sundu. Buna göre 30 günde bozulan tarım ve gıda ürünlerine ilişkin ödemeler, 30 günde yapılacak.
AK Parti'nin TBMM Başkanlığına sunduğu Torba Yasa Teklifi şu değişiklikleri içeriyor:
DOĞALGAZ
Serbest bölgelerde, bölge içi doğal gaz şebekesini işletici şirketler yapacak.
ÜYELİK ASKIYA ALINACAK
Vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan ticaret odası üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek.
TÜM BİLGİLER SİSTEME
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Yöneticiler, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini Kooperatif Bilgi Sistemi'nin (KOOPBİS) kurulmasını müteakip 1 yıl içinde sisteme aktaracak.
TİCARİ FAALİYETİ BOZAMAYACAKLAR
Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkiler küçük üreticiyi koruyacak şekilde yeniden ele alınıyor. Taraflardan birinin, diğer tarafın ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan faaliyetleri haksız ticari uygulama olarak değerlendirilecek.
HALLERDE 18 YILLIK KİRA
Toptancı hallerinde 12 yıllık tahsis süresi bulunanların kiracılık hakkı 18 yıla çıkartılıyor.
BOZULAN ÜRÜNLERE YENİ KRİTERLER
Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerine ilişkin ödemelerin süresi işletmelerin ölçeğine göre 30 ile 45 gün arasında olacak. Bu sürenin dışında olan gıdalar için ise süre 60 günle sınırlanacak.
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