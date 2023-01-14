Memur maaşı e-Bordro Ocak 2023 sorgulama ekranı: Zamlı memur maaşı bordroları yayınlandı mı? E-Devlet Giriş!

Ocak 2023 maaş zammının belli olmasının ardından gözler maaş bordrolarına çevrildi. Türkiye'de devlet kurumlarında çalışan memurlar, ocak ayı maaşlarını ve enflasyon farkını öğrenmek için bordrolarını görüntülemek istiyor. Her ayın 15'inde hesaplara yatırılan memur maaşları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Devlet giriş ile memur maaşı e-Bordro Ocak 2023 sorgulama nasıl yapılır? Zamlı memur maaşı bordroları yayınlandı mı? İşte haberin detayları...

OCAK 2023 E-BORDRO YAYINLANDI MI?

Memur maaşları her ayın 15'inde yatırılıyor. e-Devlet üzerinden erişime açılan memur maaşı bordroları ise maaş gününden bir gün önce yayınlanıyor. Ocak 2023 maaş bordoları e-Devlet üzerinden görüntüleyebilirsiniz.