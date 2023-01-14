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Memur maaşı e-Bordro Ocak 2023 sorgulama ekranı: Zamlı memur maaşı bordroları yayınlandı mı? E-Devlet Giriş!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2023
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Memur maaşı e-Bordro Ocak 2023 sorgulama ekranı: Zamlı memur maaşı bordroları yayınlandı mı? E-Devlet Giriş!

Ocak 2023 maaş bordrosu, milyonlarca memur tarafından araştırılmaya başlandı. Kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilen e-Bordro ile memurlar, maaş bordrolarına ulaşabiliyor. Ocak ayında maaşlarına yüzde 30 zam alan memurlar, heyecan içinde bordro araştırması yapıyor. Peki, e-Devlet giriş ile memur maaşı e-Bordro Ocak 2023 sorgulama nasıl yapılır? Zamlı memur maaşı bordroları yayınlandı mı? İşte cevaplar...

Ocak 2023 maaş zammının belli olmasının ardından gözler maaş bordrolarına çevrildi. Türkiye'de devlet kurumlarında çalışan memurlar, ocak ayı maaşlarını ve enflasyon farkını öğrenmek için bordrolarını görüntülemek istiyor. Her ayın 15'inde hesaplara yatırılan memur maaşları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Devlet giriş ile memur maaşı e-Bordro Ocak 2023 sorgulama nasıl yapılır? Zamlı memur maaşı bordroları yayınlandı mı? İşte haberin detayları...

OCAK 2023 E-BORDRO YAYINLANDI MI?

Memur maaşları her ayın 15'inde yatırılıyor. e-Devlet üzerinden erişime açılan memur maaşı bordroları ise maaş gününden bir gün önce yayınlanıyor. Ocak 2023 maaş bordoları e-Devlet üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yapın. Sisteme giriş yaptıktan sonra e-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin. İkinci adım olarak ise 'Ay Seçiniz' butonu üzerinden görüntülemek istediğiniz bordro döneminin ayını seçiniz. Son olarak 'Sorgula' butonunu kullanarak bordronuzu sorgulayabilirsiniz.

MAAŞ BORDROLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

KİMLER E-BORDRODAN YARARLANIR?

E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir.

KİMLER E-BORDRO HİZMETİNDEN YARARLANAMAZ?

4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamamaktadırlar.

e-bordro hizmetine dair Hazine ve Maliye Bakanlığı notu: Bu hizmet devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir.

E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir. 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 30 zam sonrası en düşük memur maaşı 9.105 liradan 11.836 liraya yükseldi.

İşte mesleklere göre yeni maaşlar:

Genel müdür 1/4
Mevcut: 29.809,00
Yüzde 30 zamlı: 38.751,70

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 15.848,00
Yüzde 30 zamlı: 20.602,40

Memur (Üniv. mez.) 9/1
Mevcut: 9.707,00
Yüzde 30 zamlı: 12.619,10

Öğretmen 1/4
Mevcut: 12.276,00
Yüzde 30 zamlı: 15.958,80

Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 27.574,00
Yüzde 30 zamlı: 35.846,20

Başkomiser 3/1
Mevcut: 15.810,00
Yüzde 30 zamlı: 20.553,00

Polis memuru 8/1
Mevcut: 13.747,00
Yüzde 30 zamlı: 17.871,10

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 18.853,00
Yüzde 30 zamlı: 24.508,90

Hemşire (Üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 11.828,00
Yüzde 30 zamlı: 15.376,40

Mühendis 1/4
Mevcut: 16.205,00
Yüzde 30 zamlı: 21.066,50

Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut: 10.100,00
Yüzde 30 zamlı: 13.130,00

Profesör 1/4
Mevcut: 25.984,00
Yüzde 30 zamlı: 33.779,20

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 15.311,00
Yüzde 30 zamlı: 19.904,30

Vaiz 1/4
Mevcut: 12.752,00
Yüzde 30 zamlı: 16.577,60

Zamlı memur maaşı yattı mı? ZAMLI MEMUR MAAŞI YATTI MI?

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