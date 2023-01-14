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Haberler Galeri 15 Ocak memur maaşı yattı mı? 2023 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Enflasyon farkı ödemeleri...

15 Ocak memur maaşı yattı mı? 2023 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Enflasyon farkı ödemeleri...

Memurların 2023 yılının 1. dönem zamlı maaşları belli oldu. Ocak ayında zamlanan maaşlar ile öğretmen, polis ve hemşire gibi tüm memurların aldığı son maaş tutarı belli oldu. Bu kapsamda en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya ve en düşük memur emekli aylığı da 7 bin 901 liraya yükseldi. Peki, 15 Ocak memur maaşı yattı mı? 2023 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Enflasyon farkı ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2023 21:11
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15 Ocak memur maaşı yattı mı? 2023 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Enflasyon farkı ödemeleri...

Memur maaşları 2023 yılının ilk yarısında zamlandı. Enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya yükseldi. Zam farkları ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak eden memurlar, ocak ayı maaşları ile birlikte farkların verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, 15 Ocak memur maaşı yattı mı? 2023 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Enflasyon farkı ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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15 Ocak memur maaşı yattı mı? 2023 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Enflasyon farkı ödemeleri...

15 OCAK MEMUR MAAŞI YATTI MI?

Kamu çalışanlarının maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. 15 Ocak hafta sonuna denk geldiği için ödemelerin ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı. Ancak bankalarla olan anlaşmaya bağlı olarak memur maaşlarının gününde yani ayın 15'inde hesaplara geçmesi bekleniyor.

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15 Ocak memur maaşı yattı mı? 2023 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Enflasyon farkı ödemeleri...

MEMUR MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memur ve emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili "Geçen hafta geçirebilseydik pazar günü yansımış olacaktı. Cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur" dedi.

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15 Ocak memur maaşı yattı mı? 2023 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Enflasyon farkı ödemeleri...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 30 zam sonrası en düşük memur maaşı 9.105 liradan 11.836 liraya yükseldi.

İşte mesleklere göre yeni maaşlar:

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15 Ocak memur maaşı yattı mı? 2023 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Enflasyon farkı ödemeleri...

Genel müdür 1/4
Mevcut: 29.809,00
Yüzde 30 zamlı: 38.751,70

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4
Mevcut: 15.848,00
Yüzde 30 zamlı: 20.602,40