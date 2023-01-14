15 Ocak memur maaşı yattı mı? 2023 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Enflasyon farkı ödemeleri...

Memurların 2023 yılının 1. dönem zamlı maaşları belli oldu. Ocak ayında zamlanan maaşlar ile öğretmen, polis ve hemşire gibi tüm memurların aldığı son maaş tutarı belli oldu. Bu kapsamda en düşük memur maaşı 11 bin 848 liraya ve en düşük memur emekli aylığı da 7 bin 901 liraya yükseldi. Peki, 15 Ocak memur maaşı yattı mı? 2023 memur maaşı zam farkı ne zaman yatacak? Enflasyon farkı ne zaman ödenecek? İşte son gelişmeler...