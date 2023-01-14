Bazı ödemelerde tutarlar yeniden belirlendi! Resmi Gazete’de yayımlandı! 1 Şubat itibarıyla başlıyor

ÖN ÖDEMELİ KARTLARDA...

Ön ödemeli kartlara ilişkin işlemlerde kimlik tespiti yapılması zorunlu olmayan tutarlardan, aynı yıl içinde nakit çekim tutarı 500 liradan 1000 liraya, tek kullanımlık olan ve tekrar yükleme yapılması mümkün olmayanlarda yüklü para tutarı 1250 liradan 2 bin 750 liraya, yeniden yükleme yapılabilen kartlarda toplam yükleme limiti bir ay içinde yüklenebilecek bakiye miktarıyla her halükarda bakiyesi 1250 liradan 2 bin 750 liraya çıkarıldı.