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Ticaret Bakanlığı klinker ve çimentodaki fiyat artışları için harekete geçti: Tedbirler yolda

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.01.2023
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Ticaret Bakanlığı klinker ve çimentodaki fiyat artışları için harekete geçti: Tedbirler yolda

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı, çimentoda fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi ve yurt içi tedarikinin rahatlatılmasına yönelik tedbirlerin gecikmeksizin alınacağını açıkladı.

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