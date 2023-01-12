Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek? Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis'ten geçti mi?
"Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu düzenlemeyle beraber 500 bine yakın vatandaş devlet kadrosuna dahil olmuş olacak. Uzunca bir süredir, bakanlık konuya yönelik çalışmalarını sürdürüyordu. Peki, Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek? Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis'ten geçti mi?
"Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek? Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis'ten geçti mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli kadro düzenlemesi bugün Meclis'e geliyor. Sözleşmeliye kadro düzenlemesi kimleri kapsıyor? Sanatçılar da kapsama alınacak mı?
SON DAKİKA: SÖZLEŞMELİYE KADRO TASLAĞI MECLİS'E GELİYOR!
AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sözleşmelilere kadro düzenlemesi teklifini yarın öğleden sonra TBMM'ye sunacağız" dedi.
Buna göre 12 Ocak 2023 tarihinde kanun teklifi TBMM'de olacak.
SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN GELECEK?
Sözleşmeliye Kadro Şöleni ATO Congresium'da düzenlendi. Programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu:
"Bugün burada sözleşmeliden kadroya geçen siz kardeşlerimizin sevincine ortak olmak üzere bir aradayız. Kısa süre önce yaptığımız açıklamayla farklı kurumlarda çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine cevap verdik.
Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, mahalli idareler personeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, 50D'li araştırma görevlileri, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz. Artık bu personelimiz de diğer kadrolu kamu görevlileri gibi sözleşmelerinin yenilenmemesi ihtimaliyle karşılaşmayacak."
SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI, KAPSAMI, HAKLARI...
"Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Kurumlar arası yer değiştirme hakkını kullanabilecek. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.
Yurt dışında eğitim veya görevlendirme, harcırah alma, arazi tazminatı alma, yemek ücreti yardımından faydalanma hakkına kavuşacak. Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak. Doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin doğum sonrası kuruma dönüşlerinde kurumun takdiri durumu gerekmeyecek.
İstifa halinde aynı pozisyona dönememe durumu ile yönetici pozisyonlarında görevlendirme yapılmama durumu ortadan kalkacak. Yani aynı çatı altında beraber görev yaptıkları kadrolu meslektaşları hangi hak ve imkanlardan istifade ediyorsa, sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir."
SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle halihazırda görevde bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.
Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.
Kapsama giren sözleşmeli personel isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.
Dört yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılabilecek.
Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülüyor.
Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanıyor.
KAPSAM DIŞI OLANLAR
Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.
SÖZLEŞMELİYE KADRO TASLAĞI KONU BAŞLIKLARI
Kademe, derece hakkı olacak.
Unvan değişikliği sınavına katılabilecek.
Yönetici pozisyonunda görevlendirilebilecek.
Kurumlar arası yer değiştirebilecek.
Sözleşmenin yenilenmeme ihtimali olmayacak.
Eş durumundan tayin hakkı olacak.
Kullanılmayan izin sonraki yıla aktarılacak.
Ücretsiz izin, yemek ücreti hakkı olacak.
Harcırah, arazi tazminatı alabilecek.
Doğum sonrası işine dönebilecek
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- Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek? Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis'ten geçti mi?
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